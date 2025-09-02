La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que este 2 de septiembre de 2025 se esperan lluvias de diferentes intensidades en gran parte del territorio nacional, acompañadas de descargas eléctricas.

Las precipitaciones más intensas, de hasta 150 mm, se presentarán en regiones del sur de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas y el este de San Luis Potosí.

Asimismo, estados como Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas registrarán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de hasta 75 mm.

En tanto, Baja California, Aguascalientes, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tendrán chubascos con acumulados de hasta 50 mm.

La Conagua llamó a la población a mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles encharcamientos, deslaves o crecidas de ríos y arroyos.