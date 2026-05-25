La Ciudad de México se mantiene bajo alerta por lluvias fuertes, tormentas eléctricas, caída de granizo y vientos con rachas superiores a 50 km/h durante la tarde y noche de este 25 de mayo de 2026, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

De acuerdo con el Boletín Meteorológico para la CDMX, el cielo permanecerá de medio nublado a nublado y las precipitaciones afectarán a gran parte de la capital entre las 14:00 y las 20:00 horas.

Pronóstico del clima en CDMX hoy: lluvias fuertes y granizo

La SGIRPC detalló que las lluvias estarán acompañadas de tormentas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo, por lo que pidió a la población mantenerse atenta al Sistema de Alerta Temprana.

Además, se informó que las lluvias continuarán durante el martes, aumentando el riesgo de encharcamientos, caída de árboles y afectaciones viales en distintas alcaldías de la Ciudad de México.

Las autoridades capitalinas recomendaron:

Evitar transitar por zonas inundadas

Retirar basura de coladeras

No refugiarse debajo de árboles

Manejar con precaución por pavimento resbaloso

Mantenerse informado a través de canales oficiales

Temperatura en CDMX y calidad del aire

La temperatura máxima prevista para este lunes es de 26 grados Celsius, mientras que la mínima descenderá hasta los 15 grados durante la madrugada del martes.

En cuanto a la calidad del aire, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) reportó condiciones “malas” por presencia de ozono (O₃).

Asimismo, el índice UV alcanzó nivel 11+, considerado extremadamente alto, por lo que se recomendó utilizar protector solar y evitar exposición prolongada al sol.

Popocatépetl sigue en Amarillo Fase 2

Protección Civil también informó que el volcán Popocatépetl permanece en Amarillo Fase 2. En caso de emisión de ceniza, la pluma se desplazaría hacia el sureste del país.