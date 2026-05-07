Habitantes de Luisiana, Texas y Arkansas fueron advertidos esta mañana por la presencia de altos niveles de toxinas en el aire por el aumento de partículas finales inhalables y exhortados permanecer en casa, cerar ventanas o cancelar sus actividades en espacios abiertos.

De acuerdo con el Daily Maily, las estaciones de monitoreo reportaron que la calidad del aire en esta región en la que habitan casi 500 mil personas fue evaluada como "muy insalubre" ante la presencia de la nube tóxica que cubre varias localidades.

Ante ello, informaron que según los reportes de AccuWeather, portal que entre otras funciones da el pronóstico del clima en Estados Unidos especialmente, emitieron una alerta dirigida a la población de estos tres estados por posibles dificultades para respirar o irritación de garganta tras detectar un elevado número de partículas contaminantes en el aire.

" Considera quedarte en casa y reprogramar actividades al aire libre ", precisaron.

Se detalló que las personas que estén en contacto directo con las micropartículas tóxicas podrían reportar diversos problemas de salud por el impacto que tienen en los pulmones.

Una de las ciudades que reportó una mayor afectación fue Shreveport, ubicada al norte de Luisiana.

De acuerdo con el índice de calidad del aire que va de más saludable a poco saludable en una escala de 0-500 puntos, esta región reportó 250.

Aunado a ello, el mapa de AccuWeather reveló esta tarde que cerca de las ciudades de Beaumunt y Port Artur, en Texas, ora de los estados con advertencia por la mala calidad del aire, se registró una mancha de contaminantes que están dentro de la escala de "muy poco saludable a peligrosa".

Entre las regiones de Galveston y Houston, el reporte de este portal indica que las mediciones indican que el aire va de "mala calidad a poco saludable".

Ante ello, el Daily Mail precisó que "cualquier persona con enfermedades cardíacas o pulmonares, personas mayores, niños y embarazadas a estar especialmente en riesgo de esta contaminación atmosférica concentrada y deberían permanecer en interiores y mantener su actividad reducida".

Sobre Arkansas, pese a que esta mañana tenía la alerta, por la tarde los registros atmosféricos de AccuWeather marcan que tiene una buena calidad del aire.