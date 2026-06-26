El Ejército de Estados Unidos bombardeó este viernes a Irán como represalia por el ataque de la República Islámica a un buque de carga el jueves en el estrecho de Ormuz, pese a que Teherán acordó con Washington la reapertura de la vía como parte de un acuerdo marco de paz.

Aeronaves estadounidenses atacaron almacenes de drones y misiles iraníes, así como bases costeras de radares, aseguró el Centcom, con sede en Florida, en un comunicado en el que acusó a Irán de "violar el alto al fuego".

El organismo militar justificó la agresión "como una respuesta contundente" al ataque del jueves de Irán contra un el buque M/V Ever Lovely, con bandera de Singapur, mientras estaba saliendo del estrecho de Ormuz a lo largo de la costa de Omán.

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Irán de una violación "insensata" del alto el fuego por lanzar "al menos cuatro drones de ataque unidireccional contra barcos que transitaban por el estrecho de Ormuz".

El incidente ocurrió a 7,5 millas náuticas al sureste de Dahit, en Omán, según la Agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO), que recomendó precaución a los buques en la vía, por donde pasa el 20 % del crudo global.

Este sería el primer ataque registrado en la zona desde que Estados Unidos e Irán firmaron la semana pasada un memorando de entendimiento para acabar con las hostilidades y reabrir el tráfico en Ormuz, en lo que negocian un acuerdo final que aborde el programa nuclear iraní.