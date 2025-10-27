El huracán Melissa se intensificó a categoría 5 el lunes cuando se acercaba a Jamaica, donde los meteorólogos advirtieron que provocará inundaciones catastróficas, aludes de tierra y daños extensos a la infraestructura. Se prevé que sea el huracán más fuerte en azotar la isla desde que comenzaron los registros en 1851.

Melissa, causante de seis muertes en el norte del Caribe cuando se dirigía hacia la isla, estaba en camino de tocar tierra el martes en Jamaica antes de llegar a Cuba más tarde ese día y luego dirigirse hacia las Bahamas. No se espera que afecte a Estados Unidos.

#Melissa es un huracán potencialmente catastrófico categoría 5.



🔹Vientos sostenidos de 260 km/h y ráfagas de 314 km/h.

🔹Tocará tierra en Jamaica durante la madrugada del martes.



⚠️Jamaica será golpeado directamente por vientos extremadamente peligrosos, marea de tormenta y… pic.twitter.com/r5HgCq3c1K — SkyAlert Storm (@SkyAlertStorm) October 27, 2025

Hanna Mcleod, una recepcionista de hotel de 23 años en la capital jamaicana de Kingston, dijo que cubrió las ventanas de su casa, donde su esposo y su hermano se están quedando. Abasteció su hogar con carne enlatada y caballa, y dejó velas y linternas por toda la casa .

“Sólo les dije que mantuvieran la puerta cerrada”, afirmó. "Definitivamente estoy preocupada. Esta es en realidad la primera vez que experimentaré este tipo de huracán".

La categoría 5 es la más alta en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos que superan los 250 km/h (157 mph). Melissa será el huracán más fuerte en la historia en azotar directamente a la pequeña nación caribeña, de acuerdo con Jonathan Porter, meteorólogo jefe de AccuWeather.

#Internacional | 🇭🇹🇩🇴La tormenta tropical Melissa, causó intensas lluvias en Haití, donde ya dejó tres muertos, y en República Dominicana, un millón de usuarios quedaron sin agua.



Se prevé que impacte como huracán a Jamaica este martes y a Cuba el miércoles. pic.twitter.com/e3XXTkWclA — Notitarde (@webnotitarde) October 25, 2025

Se esperaba una marejada ciclónica de hasta cuatro metros (13 pies) a lo largo de la costa en Kingston, que Porter dijo alberga infraestructura crítica como el principal aeropuerto internacional de Jamaica y plantas de energía.

"Esto puede convertirse en una verdadera crisis humanitaria muy rápidamente, y es probable que haya necesidad de mucho apoyo internacional", advirtió Porter en una entrevista telefónica.

El lunes temprano, el vórtice de Melissa estaba unos 230 kilómetros (145 millas) al suroeste de Kingston, Jamaica, y unos 530 kilómetros (330 millas) al suroeste de Guantánamo, Cuba, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami.

Tenía vientos máximos sostenidos de 270 km/h (165 mph) y se movía hacia el oeste a 5 km/h (3 mph), de acuerdo con el Centro.

Algunos lugares en el este de Jamaica podrían recibir un metro (40 pulgadas) de lluvia, y se espera que en el oeste de Haití caigan 40 centímetros (16 pulgadas), según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami. "Es probable que ocurran inundaciones repentinas catastróficas y numerosos deslizamientos de tierra", advirtió.

Se ordenaron evacuaciones obligatorias en siete comunidades propensas a inundaciones en Jamaica, donde se habilitaron autobuses para llevar a la gente a refugios seguros.

Pero algunos insistieron en quedarse.

"Escucho lo que dicen, pero no me voy", dijo Noel Francis, un pescador de 64 años que vive en la playa en la ciudad sureña de Old Harbor Bay, donde nació y creció. "Puedo manejarme solo".

Su vecino, Bruce Dawkins, aseveró que tampoco tenía planes de dejar su hogar.

"No voy a ir a ningún lado", dijo Dawkins, vistiendo un impermeable y sosteniendo una cerveza en la mano. El pescador dijo que ya había asegurado su embarcación y planeaba capear la tormenta con su amigo.

Varias ciudades a lo largo de la costa sur de Jamaica ya reportaron cortes de energía a medida que los vientos se intensificaban durante la noche.

"No creo que la tormenta dañe mi casa. Mi única preocupación es la inundación, porque vivimos cerca del mar", resaltó Hyacinth White, de 49 años, quien añadió que no tiene planes de evacuar a un refugio antes que se cortara la llamada.

Tormenta récord para Jamaica

La tormenta de lento movimiento ha causado la muerte de al menos tres personas en Haití y una cuarta persona en la República Dominicana, donde otra persona sigue desaparecida. Dos más murieron en Jamaica durante el fin de semana cuando cortaban árboles antes de la tormenta, según la oficina de gestión de emergencias del país.

"Quiero instar a los jamaicanos a tomar esto en serio", dijo Desmond McKenzie, vicepresidente del Consejo de Gestión de Riesgos de Desastres de la isla. "No jueguen con Melissa. No es una apuesta segura".

Se esperaba que el huracán volviera a tocar tierra más tarde el martes en el este de Cuba. Había un aviso de huracán en efecto para las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín, al tiempo que Las Tunas estaba bajo aviso de tormenta tropical. Se pronosticaron hasta 51 centímetros (20 pulgadas) de lluvia para partes de Cuba, junto con una marejada ciclónica significativa a lo largo de la costa.

Un aviso de tormenta tropical también permanecía en efecto para Haití.

Evan Thompson, director principal del servicio meteorológico de Jamaica, advirtió que la limpieza y la evaluación de daños se retrasarían severamente debido a los deslizamientos de tierra anticipados, inundaciones y carreteras bloqueadas.

Será la primera vez en la historia reciente que una tormenta de categoría 4 o más toca tierra en Jamaica, dijo Thompson.

Señaló que el huracán Gilbert fue una tormenta de categoría 3 cuando golpeó la isla en 1988. Los huracanes Iván y Beryl fueron ambos de categoría 4, pero no tocaron tierra, agregó Thompson.

Además de las lluvias, es probable que Melissa cause una marejada ciclónica con riesgo para la vida en la costa sur de Jamaica, alcanzando un pico de alrededor de cuatro metros (13 pies) sobre el nivel del suelo, cerca y al este de donde el centro de Melissa toque tierra, indicó el centro de Estados Unidos.

"No tomen decisiones imprudentes", pidió Daryl Vaz, ministro de transporte de Jamaica. "Estamos en un momento muy, muy serio durante los próximos días".

Un golpe en La Española

La tormenta ya ha dejado caer fuertes lluvias en República Dominicana, donde se ordenó que las escuelas y oficinas gubernamentales permanecieran cerradas el lunes en cuatro de las nueve provincias que aún están bajo alerta roja.

Melissa dañó más de 750 hogares en todo el país, desplazando a más de 3.760 personas. Las aguas de la inundación también han cortado el acceso a al menos 48 comunidades, dijeron las autoridades.

En el vecino Haití, la tormenta destruyó cultivos en tres regiones, incluyendo 15 hectáreas (37 acres) de maíz en un momento en que al menos 5,7 millones de personas, más de la mitad de la población del país, sufren niveles de hambre de crisis.

"Las inundaciones están obstruyendo el acceso a tierras de cultivo y mercados, poniendo en peligro las cosechas y la temporada agrícola de invierno", dijo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Se esperaba que Melissa siguiera dejando lluvias torrenciales sobre el sur de Haití y el sur de la República Dominicana en los próximos días.

Había un aviso de huracán en efecto para el sureste y el centro de las Bahamas y para las Islas Turcas y Caicos.