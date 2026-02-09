La aerolínea Air Canada suspendió el lunes sus vuelos a Cuba debido a una escasez de combustible en la isla, que enfrenta un estrangulamiento energético impuesto por Estados Unidos.

"En los próximos días, la aerolínea realizará vuelos sin pasajeros para recoger a unos 3 mil clientes que ya se encuentran en destino y llevarlos de regreso a sus hogares ", precisó Air Canada en un comunicado.

Las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas que operan en el país que a partir de este lunes a la medianoche el suministro de combustible quedará suspendido durante un mes debido a la crisis energética .

Esto obligará a las compañías que realizan vuelos de larga distancia a efectuar una escala para asegurar el reabastecimiento.

¿Porqué Cuba enfrenta una nueva crisis energética?

La isla de 9.6 millones de habitantes se encuentra en una situación particularmente vulnerable después del fin del envío de petróleo desde Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro en una incursión de fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

Además, el gobierno de Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles a los países que le suministren petróleo a La Habana, al considerar que la isla representa una "amenaza excepcional" a la seguridad nacional estadounidense.

En un reporte ante la ONU, Cuba informó que las sanciones le costaron entre 2024 y 2025 unos 7.500 millones de dólares.

Cabe recordar que el anuncio de la suspensión de vuelos regulares de Air Canada a Cuba se da a más de 10 días de que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunciara que el mandatario estadounidense, Donald Trump, intenta "asfixiar la economía" de la isla, con la posible imposición de aranceles a aquellos países que le suministren petróleo.

"Bajo un pretexto mendaz y vacío de argumentos (...) el presidente Trump pretende asfixiar la economía cubana imponiendo aranceles a países que soberanamente comercien petróleo con #Cuba", escribió Díaz-Canel en redes sociales.