Una mujer fue arrestada en Michigan, Estados Unidos, por no escanear todos los productos que llevaba en la caja de autocobro de un supermercado de la cadena Walmart.

Los hechos ocurrieron en la sucursal del condado de Alpena, donde TeddyJo Marie Fliam era una clienta frecuente.

Sin embargo, en julio pasado, los trabajadores de prevención de pérdidas de Walmart se percataron de que la mujer estaba en la caja de autopago pero no escaneaba cada producto que llevaba.

Al confrontarla, TeddyJo negó que no hubiera pagado por todos los artículos y tuvo una discusión con uno de los empleados para luego salir del supermercado.

Ante la actitud de la mujer, los trabajadores revisaron las cámaras de seguridad para verificar los movimientos de la clienta en la tienda. Con las imágenes, los empleados detectaron que Fliam había robado más de mil dólares en mercancía desde abril, a través de las cajas de autocobro.

Walmart denunció a la clienta, de 34 años de edad, ante las autoridades y agentes del Departamento de Policía de Alpena la arrestaron en su casa a finales de septiembre.

Ahora, TeddyJo Marie Fliam enfrenta cargos por fraude minorista en primer grado en contra del supermercado.

