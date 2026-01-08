La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que, con base en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas, este jueves 8 de enero se ha activado la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Esta decisión se tomó luego de que a las 16:00 horas se registrara una concentración máxima de 160 ppb de ozono en la estación de monitoreo de Cuajimalpa.

¿Por qué se activó la contingencia ambiental por ozono en la ZMVM?

El deterioro en la calidad del aire se debe a la influencia de un sistema de alta presión sobre el centro del país, el cual genera estabilidad atmosférica con escasa ventilación y humedad2. Además, se registró una temperatura máxima de 25 grados Celsius, un valor considerado atípico para esta temporada, lo que impide la dispersión de los contaminantes precursores del ozono.

El objetivo de estas medidas es disminuir la exposición de la población al aire contaminado y reducir el riesgo de afectaciones a la salud, así como mitigar la generación de nuevas emisiones.

Hoy No Circula: Vehículos con restricciones por la Fase 1 de Contingencia para el 9 de enero

Para el día de mañana, viernes 9 de enero, se aplican restricciones vehiculares en un horario de 5:00 a 22:00 horas para las siguientes unidades:

• Holograma de verificación 2 (todos los vehículos de uso particular)4.

• Holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8, 9 y 04.

• Holograma de verificación 0 y 00, con engomado azul y terminación de placa 9 y 05.

• Vehículos sin holograma de verificación, autos antiguos, de demostración, con pase turístico o placas foráneas (se les aplica la misma restricción que al holograma 2).

• Taxis con los hologramas antes mencionados tendrán restricción de circulación de las 10:00 a las 22:00 horas, aunque podrán operar de 5:00 a 10:00 para apoyar la movilidad.

Quedan exentos de estas medidas los vehículos eléctricos e híbridos, los que cuenten con matrícula ecológica, motocicletas, y aquellos destinados a servicios de emergencia, salud y transporte escolar con la debida autorización.

Recomendaciones de salud ante la mala calidad del aire

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada y seguir estas pautas para proteger su salud, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando los niveles de contaminación suelen ser más altos:

• Evitar actividades cívicas, culturales, de recreo o ejercicio al aire libre en el horario crítico mencionado.

• Posponer eventos deportivos o espectáculos masivos programados en espacios abiertos.

• No fumar, particularmente en lugares cerrados.

• Facilitar el trabajo a distancia y realizar trámites o compras en línea para reducir desplazamientos.

• Reducir el uso de solventes, pinturas, aerosoles y aromatizantes en el hogar.

• Recargar gasolina preferentemente después de las 18:00 horas o antes de las 10:00 horas.

Además, se solicita a la población revisar instalaciones de gas para reparar fugas y reducir el consumo de combustible en casa, por ejemplo, acortando las duchas a un máximo de cinco minutos.