Un incendio registrado durante la madrugada de este jueves en el Parque Tabasco 'Dora María' de Villahermosa, sede de la Feria Tabasco 2026, en el sur de México, causó cinco muertos, confirmó el gobernador del estado, Javier May, quien anunció una investigación para determinar las causas del siniestro.

“Durante estos lamentables hechos, cinco personas perdieron la vida, por lo que expresamos nuestras condolencias a sus familiares y ofrecemos todo nuestro apoyo ante este desafortunado incidente”, señaló el mandatario estatal en una publicación en redes sociales.

Un incendio en la Feria de Tabasco deja cinco muertos



El gobernador Javier May Rodríguez informa que las llamas han arrasado con 200 locales y que las causas del siniestro continúan bajo investigación https://t.co/8f2dhEYMmh pic.twitter.com/dIa192gQ5p — EL PAÍS México (@elpaismexico) May 7, 2026

El incendio ocurrió en una de las zonas de exposición y comercio de la feria, uno de los eventos masivos más importantes para Tabasco, que cada año reúne a visitantes, expositores, comerciantes y productores locales y foráneos en Villahermosa, capital del estado.

El gobernador precisó que las llamas fueron controladas por los cuerpos de emergencia y agradeció a la población que ayudó a evacuar la zona cuando ocurrió el siniestro.

Se registró un devastador incendio en la Nave 1 del Parque Tabasco Dora María, durante la Feria Tabasco 2026.



De acuerdo con los reportes, el fuego habría iniciado al interior del inmueble. Circula la versión de que pudo tratarse de un corto circuito, pero las autoridades… pic.twitter.com/YM6PVTB7oO — Fernanda Familiar (@qtf) May 7, 2026

“Se llevará a cabo una investigación rigurosa para esclarecer con precisión el origen de lo ocurrido”, agregó.

Las autoridades no han informado hasta ahora de la identidad de las personas fallecidas ni la causa del incendio, que permanece bajo investigación.

El siniestro obligó al gobierno de Tabasco a evaluar el curso de la feria, cuyas actividades forman parte de la principal celebración popular del estado y concentran exhibiciones, espectáculos, actividades comerciales y muestras culturales.