La Casa Blanca afirmó este miércoles que España había aceptado "cooperar" con el ejército estadounidense en su guerra contra Irán, una afirmación desmentida poco después por el gobierno del país europeo.

Washington reclama a España poder usar las bases militares de Rota y Morón, en el sur del país, en virtud de un acuerdo de décadas.

Pero el gobierno del socialista Pedro Sánchez rechaza la utilización de esas instalaciones en la guerra contra Irán, que el mandatario calificó de "injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional".

"Tengo entendido que, en las últimas horas, (las autoridades españolas) han acordado cooperar con el ejército estadounidense ", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sin dar más detalles.

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, tardó poco en desmentir las afirmaciones de Leavitt.

"Nuestra posición sigue absolutamente invariable y desmiento tajantemente cualquier cambio", afirmó Albares en declaraciones a la radio Cadena Ser.

La víspera, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con "cortar todo el comercio con España" por su negativa a dejar utilizar sus bases y a aumentar su gasto en defensa en el marco de la OTAN.

" España se ha portado de manera terrible ", dijo Trump a periodistas durante un encuentro con el canciller alemán, Friedrich Merz.

No está claro qué poder tendría Trump para "cortar" el comercio con España, tras la decisión de la Corte Suprema de anular su uso de poderes de emergencia para imponer aranceles arbitrarios a otros países.

Albares destacó el martes que España y Estados Unidos mantienen "una relación comercial histórica y mutuamente beneficiosa".