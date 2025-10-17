Se creía que estaba extinto, pero resultó que no: científicos de todo el mundo no pueden creer que un volcán ubicado en el continente asiático que llevaba más de 700 mil años “dormido” está mostrando señales de actividad; el hallazgo se dio a conocer y de inmediato se encendieron las alertas entre los habitantes de la zona.

Los científicos estudian al volcán Taftan (el cual se encuentra en el sureste de Irán) debido a que detectaron una elevación de la cumbre de 3,5 pulgadas durante 10 meses, entre 2023 y 2024, y aún no ha disminuido. Dicho volcán se creía extinto desde hace 710 mil años, pero en los últimos meses ha mostrado actividad.

Pablo González, investigador y vulcanólogo, dijo a Live Science que por ahora es mejor describir al volcán Taftan como “inactivo” en lugar de “extinto”. “Nuestros hallazgos revelan que Taftan es más activo de lo que se creía hasta ahora”, se lee en el estudio que publicó el experto en este mes.

Un equipo especializado se encuentra realizando estudios en la zona por el aumento de la actividad, incluyendo emisiones visibles de humo y ceniza del cráter. Esto significa que, si bien actualmente no está en erupción, se está acumulando presión debajo del volcán, la cual podría liberarse de manera silenciosa o violenta en un futuro.

De igual forma, los investigadores precisaron que "el volcán Taftan sigue siendo un área peligrosa”, por lo que sería prudente tomar las precauciones necesarias; González dijo de desconoce si hará erupción próximamente, pero recomienda que se monitoree de cerca.

“Este estudio no pretende sembrar el pánico en la población (…) es una llamada de atención a las autoridades de la región iraní para que destinen recursos a investigar esto”, enfatizó.

Taftan es un estratovolcán ubicado en la provincia de Sistán y Baluchistán, al sureste de Irán, cerca de la frontera con Pakistán; se encuentra aproximadamente a 13 mil pies sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en el pico más alto de la región. Si el Taftan entrara en erupción, las comunidades cercanas podrían estar en peligro por varios factores, incluida la caída de cenizas, los flujos de lava, los flujos piroclásticos y las emisiones de gases tóxicos.

Es importante saber que los volcanes se clasifican como extintos si no han entrado en erupción desde el Holoceno, que comenzó hace 11 mil 700 años.