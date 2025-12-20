Las fuerzas estadounidenses bombardearon más de 70 objetivos en Siria el viernes, informó el Pentágono, en el marco de una importante operación militar contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

El presidente Donald Trump describió la ofensiva en su red Truth Social como una "represalia muy seria" y dijo que se lanzó por el atentado que mató a tres estadounidenses el pasado fin de semana en el sitio arqueológico de Palmira.

Estados Unidos "golpeó más de 70 objetivos en múltiples ubicaciones del centro de Siria con aviones de combate, helicópteros de ataque y artillería", afirmó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en un comunicado.

"La operación empleó más de 100 municiones de precisión contra infraestructuras y emplazamientos de armamento del EI conocidos", agregó Centcom.

El comando afirmó que desde el ataque en Palmira las fuerzas estadounidenses y aliadas "realizaron 10 operaciones en Siria e Irak que resultaron en la muerte o detención de 23 efectivos terroristas", sin especificar a qué grupos pertenecían.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Reino Unido, precisó el sábado que al menos cinco miembros del EI, incluido el líder de una célula, fallecieron en los ataques estadounidenses.

El director de la oenegé, Rami Abdel Rahman, precisó a la AFP que los presuntos miembros del EI murieron en la provincia de Deir Ezzor, en el este del país, y que la célula bombardeada era responsable de operar drones en la zona.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria dijo horas antes en una publicación en X que el país estaba comprometido en combatir al EI y "garantizar que no tenga refugios seguros en territorio sirio".