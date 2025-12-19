TE RECOMENDAMOS

Los abogados del de México, Genaro García Luna, apelaron este viernes la sentencia que cumple en Estados Unidos por narcotráfico reclamando violaciones al debido proceso, entre éstas que el tribunal "abusó" de su discreción al negar una audiencia para un nuevo juicio.

García Luna, que ocupó el importante cargo durante el sexenio del presidente (2006-2012), fue condenado en octubre del 2024 a 38 años de prisión además de dos millones de dólares de multa, por delitos de narcotráfico, colaboración con el crimen organizado (el Cartel de Sinaloa) y por falso testimonio ante las autoridades estadounidenses.

La apelación, un documento de 78 páginas y extensos anexos fue presentada el jueves y busca anular la condena o se ordene un nuevo juicio y se basa en cinco argumentos principales que incluyen además que enfrentó un proceso en el que se dio validez a testigos sin credibilidad que, afirman, hicieron declaraciones falsas, y además reclaman en la apelación la forma en que fueron valoradas las pruebas.

"La condena impuesta a García Luna fue procedimental y sustancialmente irrazonable, se basó en información errónea y fue sorprendentemente mayor a lo necesario para satisfacer los fines de la sentencia", señala el documento, presentado en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, en Nueva York, de acuerdo con los medios.

La defensa ha argumentado además que no se les permitió interrogar a testigos clave ni acceso a información clasificada (ocultamiento de evidencia exculpatoria) en un caso que estuvo "irremediablemente contaminado" y que aseguran afectaron su derecho a un juicio justo, que resultó en una condena que consideran desproporcionada tras un juicio en la corte federal para el Distrito Este de Nueva York.

Indicaron además al tribunal de apelaciones que durante el juicio se presentaron pruebas que aseguran no estaban relacionadas con los delitos que se le imputaron, como las fotografías de sus propiedades.

La defensa pide al tribunal que se anule la condena, impuesta por el juez federal Brian Cogan, que también presidió el juicio de Joaquín 'el Chapo' Guzmán, o se ordene un nuevo juicio para García Luna, de 57 años, años, que fue el máximo responsable de la seguridad pública bajo el Gobierno de Calderón, época en la que lideró la estrategia de la conocida como ‘guerra contra las drogas’.

Durante la lectura de sentencia, Cogan acusó al mexicano de haber llevado "una doble vida".

García Luna, que fue declarado culpable en febrero del 2023 y sentenciado año y medio después, ha mantenido su reclamo de inocencia y cumple su condena en ADX Florence, una prisión de máxima seguridad en Colorado, donde también cumple su cadena perpetua 'el Chapo' Guzmán.

Las decisiones del tribunal sobre las apelaciones tardan entre seis meses y dos años.

