El grupo de aficionados Football Supporters Europe (FSE) pidió el jueves a la FIFA que detenga la venta de entradas para el Mundial del próximo año debido a sus costes "desorbitados".

Según FSE, los ingresos para la competición en Estados Unidos, Canadá y México, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio próximos, costarán casi 5 veces más que los de la edición de 2022 en Qatar.

"Football Supporters Europe está asombrado por los precios de entradas desorbitados impuestos por la FIFA a los aficionados más entregados para el Mundial de la FIFA del próximo año", afirmó en un comunicado.

Añadió que las entradas asignadas a las asociaciones nacionales -que suelen distribuirse a través de grupos oficiales de aficionados o programas de fidelización a sus seguidores más comprometidos- estaban alcanzando niveles "astronómicos".

CIFRAS ASTRONÓMICAS DE BOLETOS POR PARTIDOS

"Según la información de la que dispone actualmente FSE, si un aficionado siguiera a su selección desde el primer partido hasta la final... le costaría como mínimo 6.900 dólares ", agregó.

"Pedimos a la FIFA que detenga de inmediato la venta de entradas, que entable una consulta con todas las partes afectadas y que revise los precios", apuntó.

Y que además analice "la distribución por categorías de las entradas hasta encontrar una solución que respete la tradición, la universalidad y la importancia cultural del Mundial", añadió.

FSE afirmó que los organizadores de la Copa del Mundo habían prometido costos mucho más bajos para el torneo, con entradas a precios desde 21 dólares, según un documento de candidatura publicado en 2018.