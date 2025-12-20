El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó el viernes a publicar los esperados registros de la investigación sobre el explosivo caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, aunque muchos documentos fueron censurados.

Epstein, un financista vinculado a las élites neoyorquinas y condenado en 2008 por prostitución de menores, fue hallado ahorcado en prisión en 2019 antes de que comenzara otro juicio por delitos sexuales. Su muerte alimentó innumerables teorías de la conspiración según las cuales habría sido asesinado para encubrir a destacadas personalidades.

Entre el material que se empezó a publicar el viernes hay múltiples fotografías que muestran al expresidente demócrata Bill Clinton y a otras figuras de alto perfil, incluidos Mick Jagger y Michael Jackson, en compañía de Epstein.

Pero gran parte de los documentos tienen amplias secciones tachadas o con recuadros negros, lo que alimenta las dudas sobre si la publicación pondrá fin a las persistentes teorías de conspiración sobre un encubrimiento al más alto nivel.

Aun así, los archivos arrojan algo de luz sobre los estrechos lazos del desacreditado financiero con ejecutivos de alto perfil, celebridades y políticos, incluido el presidente Trump.

La enorme cantidad de documentos incluye siete páginas con la lista de nombres de 254 masajistas que están completamente tachados, junto con la explicación: "censurado para proteger información de potenciales víctimas".

Otro archivo contiene decenas de imágenes censuradas que muestran figuras desnudas o con escasa ropa. Otras muestran a Epstein y acompañantes, con los rostros difuminados, con armas de fuego.

Fotografías que no habían sido publicadas anteriormente incluyen una del expresidente demócrata Bill Clinton recostado en un jacuzzi, con parte de la imagen oscurecida por un rectángulo negro.

Otra muestra a Clinton nadando con una mujer de cabello oscuro que parece ser la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell.

En otra imagen, Maxwell aparece con el expríncipe británico Andrés, retratado mientras está acostado sobre las piernas de cinco personas.

Representantes del gobierno no tardaron en sacarle jugo a las apariciones de Clinton.

"@BillClinton simplemente relajándose, sin una preocupación en el mundo. Poco sabía él...", publicó en X el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung.

"¡Ay, Dios!", añadió la secretaria de prensa Karoline Leavitt.

- "Una fracción" de las pruebas -

Sin embargo, los demócratas expresaron su frustración por las censuras del material publicado.

"Este conjunto de documentos fuertemente censurados que publicó hoy el Departamento de Justicia es solo una fracción de todo el conjunto de pruebas", dijo el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer.

"Por ejemplo, las 119 páginas de un documento estaban completamente tachadas", agregó el legislador.

La existencia de vínculos entre estas personas y Epstein era conocida y las fotos que se habían publicado hasta ahora no parecen retratar conductas delictivas.

El fiscal federal adjunto, Todd Blanche, advirtió antes de la publicación que los documentos estarán parcialmente censurados para proteger a las víctimas, y que no se esperan nuevas acusaciones en este caso que sacude a Estados Unidos desde hace meses.

"Por el momento no hay cargos nuevos, pero estamos investigando", declaró Blanche durante una entrevista con la cadena Fox.

Trump, que en el pasado fue amigo de Epstein, intentó durante meses evitar la publicación de los archivos en poder del Departamento de Justicia, a pesar de haber hecho campaña en 2024 con la promesa de total transparencia sobre el tema.

Finalmente cedió a la presión del Congreso, incluida la de su Partido Republicano, y el 19 de noviembre promulgó una ley que obliga a publicar los materiales en 30 días, un plazo que finalizaba a la medianoche de este viernes.

Blanche también dijo que se esperan "varios cientos de miles" de documentos más "en las próximas semanas".