Pasajeros de un camión en la Ciudad de México (CDMX) bajaron a una mujer extranjera de la unidad, luego de que se quejó del transporte público porque le informaron que le faltaban dos pesos para cubrir el costo del pasaje.

En la grabación que se volvió viral con rapidez, se observa que la mujer de nacionalidad española discute con un hombre dentro del camión, quien supuestamente le pidió que guardara silencio.

“No me intimidas, a la mejor una mexicana se va a callar, yo no me voy a callar”, señaló.

Durante el comienzo de la discusión, la mujer -que luce unos jeans y una blusa blanca- lanzó comentarios que usuarios en redes sociales consideraron como inoportunos, por lo que fue criticada por mostrar una actitud egocéntrica con las personas locales.

“Yo me voy a quedar por encima porque tienes que nacer de nuevo para llegarme al talón, tienes que nacer, tío”, agregó.

Al subir la intensidad de la discusión, una pasajera le pidió que se calmara, pues afirmó que nadie la estaba ofendiendo, sin embargo, los reproches continuaron hasta que los testigos la bajaron de la unidad porque presuntamente mencionó que no le gustaba México.

“Ya bájate, órale, te dije que nadie te está faltando al respeto y si no te gusta, lárgate de este país, cul*era”, señaló la pasajera que la bajó del camión, momentos antes de que la extranjera le pidiera su bolsa, ya que se habían quedado con el ejemplar.

Extranjera se queja de la música en las playas de Mazatlán

No es la primera vez que personas extranjeras arremeten contra las costumbres identitarias del país, en fechas recientes se viralizó que una mujer de presunta nacionalidad estadounidense se quejó de la música de banda en Mazatlán.

Los músicos no se dejaron amedrentar a pesar de la actitud de la turista y continuaron tocando sus instrumentos, hasta que la mujer se alejó en medio de reproches.

