Indignación y cientos de críticas fue lo que provocó un video que circula en redes sociales en el que se observa a un extranjero agredir a una empleada de una cafetería en Mérida, Yucatán. En las imágenes se ve al hombre lanzar objetos a la trabajadora, mientras ella intenta cubrirse. La mujer denunció los hechos ante la policía y también en sus redes sociales; aseguró que el extranjero amenazó con incendiar el negocio.

Las redes sociales se encendieron tras conocer el caso de Ruth Medina, quien denunció públicamente a un extranjero, de origen catalán, que la agredió y la amenazó de muerte mientras ella se encontraba trabajando en una cafetería ubicada en Mérida.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de febrero alrededor de las 6:50 de la mañana, cuando la cafetería aún se encontraba cerrada; según el relato de la mujer afectada, el extranjero entró sin autorización al establecimiento para exigir que se bajara el volumen de la música.

“Eran las 6:50am cuando escuché que alguien entró a la cafetería aun cuando se encontraba cerrada, yo pensaba que era un cliente, pero era el tipo que se estaba quedando en el Airbnb que está justo a lado de la cafetería y entró exclusivamente para pedirme que bajara el volumen de la música (que no estaba tan alta), lo cual me disculpé e hice inmediatamente”, escribió Ruth Medina en su cuenta de Facebook.

Sin embargo, pese a haber hecho lo que le pidió y tras percatarse que estaba sola, el hombre comenzó a agredirla y a lanzarse cosas, además de amenazarla con hacerle daño si lo denunciaba.

“Él, al percatarse que estaba sola en la cafetería, me reclamó con insultos hacia mi persona, denigrándome, diciéndome que eso no era bajarle el volumen y se empezó a exaltar, yo trataba de disculparme y de calmar la situación pero no sirvió de nada ya que el siguió exaltándose y fue ahí que comenzó a amenazar que iba incendiar la cafetería cuando haya gente, y que si no dejábamos que poner música iba a regresar con un cuchillo para romper todo en la galería de arte y en la cafetería”, relató la empleada.

Además, añadió que el extranjero le bloqueó la salida de la barra para que no se pudiera ir. Posteriormente, le dijo que si llamaba a la policía, él conocía a personas que podrían hacerle daño, por lo que era mejor que “se quedara callada” y “no dijera nada”.

Las agresiones e intimidaciones se detuvieron cuando una clienta entro a la cafetería porque escuchó los gritos de la empleada del lugar; inmediatamente, el extranjero se retiró del establecimiento asegurando que no pasaba nada.

De acuerdo con la empleada, ya levantó la denuncia ante las autoridades, a las cuales acudió en compañía de sus jefes. Según su testimonio, el hombre se llama Joan Serra Montagut, es activista, representante de la cultura catalana en Yucatán, ha salido en programas de radio y ha ganado diferentes tipos de premios por su labor social.

Parecen plaga: extranjero agresor de mujeres fue grabado por cámaras de seguridad en Mérida, Yucatán.

En redes sociales, los internautas pidieron el arresto del hombre que agredió a la mujer en la cafetería y exhortaron a las autoridades para que hagan una investigación a fondo.