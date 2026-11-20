El frente frío 8 avanza sobre el noroeste de México y provocará fuertes rachas de viento, mientras que el frente frío 6 permanecerá estacionario en el Golfo de México. Ambos sistemas forman parte de los fenómenos que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) vigila durante este fin de semana.

Sin embargo, no todas las bajas temperaturas ni las lluvias previstas en el país son consecuencia directa del frente frío 8. Los canales de baja presión, el ingreso de humedad del océano Pacífico y del Golfo de México, así como las corrientes en chorro, también influirán en el pronóstico.

De acuerdo con el SMN, para este fin de semana se esperan lluvias en distintas regiones, rachas de viento y temperaturas bajas durante las madrugadas, principalmente en zonas serranas.

¿Dónde se ubican los frentes fríos 6 y 8 en México?

El pronóstico meteorológico del SMN para este viernes 20 de noviembre identifica dos sistemas frontales con efectos en diferentes regiones:

Frente frío 6: permanece estacionario sobre el oriente del Golfo de México. Interactúa con un canal de baja presión en la península de Yucatán y el sureste, lo que favorece lluvias y chubascos.

permanece estacionario sobre el oriente del Golfo de México. Interactúa con un canal de baja presión en la península de Yucatán y el sureste, lo que favorece lluvias y chubascos. Frente frío 8: se desplaza sobre el noroeste del territorio nacional y, en interacción con una vaguada y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasiona vientos fuertes y lluvias aisladas en esa región.

Además, canales de baja presión en el interior del país y el ingreso de humedad favorecerán precipitaciones en entidades del norte, noreste, occidente, centro y sur.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este fin de semana?

Los habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México deben considerar que el pronóstico contempla lluvias aisladas y viento, además de temperaturas bajas durante las primeras horas del día en zonas altas.

Para el viernes 20 de noviembre, el SMN prevé lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en ambas entidades.

También se pronostican temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas del Estado de México. En el Valle de México se recomienda tomar precauciones ante posibles bancos de niebla y condiciones de baja visibilidad.

¿Qué estados tendrán lluvias por el frente frío 8 y otros sistemas?

El pronóstico del SMN contempla diferentes niveles de precipitación durante el fin de semana. Estas son las entidades que deberán estar pendientes:

Fecha Estados con lluvias Viernes 20 Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, entre otros Sábado 21 Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas Domingo 22 Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca tendrán lluvias fuertes; CDMX y Edomex, chubascos Lunes 23 Veracruz y Puebla tendrán lluvias fuertes a muy fuertes; Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas también tendrán precipitaciones importantes

El domingo 22 será una jornada de especial atención para el noreste, oriente y centro del país, debido al avance del frente frío 8 y su interacción con un canal de baja presión.

¿Dónde se esperan las temperaturas más bajas?

Las temperaturas mínimas más bajas se pronostican principalmente en zonas serranas del norte del país.

De -10 a -5 grados: zonas serranas de Durango durante la madrugada del lunes 23.

zonas serranas de Durango durante la madrugada del lunes 23. De -5 a 0 grados: zonas serranas de Baja California y Chihuahua.

zonas serranas de Baja California y Chihuahua. De 0 a 5 grados: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, entre otras entidades.

Estas temperaturas corresponden al pronóstico para las madrugadas del domingo y lunes. No significan que todo el territorio de esos estados registre frío extremo.

¿Cuándo avanzará el frente frío 8 sobre México?

El SMN prevé que el frente frío 8 avance lentamente durante el fin de semana.

El sábado 21 se desplazará sobre el noroeste y norte del país, acompañado de las corrientes en chorro polar y subtropical, que favorecerán rachas fuertes de viento.

Para el domingo 22, el sistema avanzará hasta el noroeste del Golfo de México y los estados del noreste. Su interacción con un canal de baja presión favorecerá lluvias y chubascos en el noreste, oriente y centro.

El lunes 23 se mantendrá la previsión de lluvias importantes en Veracruz y Puebla, además de precipitaciones en otras entidades del oriente y sureste.

¿Qué recomendaciones seguir ante las lluvias y bajas temperaturas?

Ante las condiciones meteorológicas previstas, las autoridades recomiendan:

Utilizar ropa abrigadora durante las mañanas y noches.

Evitar cruzar calles, avenidas o corrientes de agua inundadas.

Manejar con precaución ante la presencia de bancos de niebla.

Retirar objetos que puedan caer por las rachas de viento.

Mantenerse informado mediante los avisos del SMN y Protección Civil.

Las lluvias fuertes pueden ocasionar encharcamientos, inundaciones, deslaves e incremento en los niveles de ríos y arroyos. Las rachas de viento también pueden derribar árboles y anuncios publicitarios.