Saca la bufanda, la chamarra y toda la ropa invernal que tengas ya que en las próximas horas las temperaturas descenderán de forma drástica en la Ciudad de México, el Estado de México y otros estados, así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esto debido a Frente Frío número 24 que entró al país desde este viernes 26 de diciembre. Dicho fenómeno provocará que este fin de semana los termómetros bajen, pero también, que haya presencia de lluvias y caída de nieve o aguanieve en diversas regiones del territorio nacional.

El ingreso del Frente Frío 24 “congelará” México en los últimos días del 2025, por lo que será importante protegerse ante los cambios bruscos de temperatura que se presentarán. A través de la cuenta oficial en X de CONAGUA Clima, se detallaron las temperaturas que se registrarán en una buena parte de las entidades de la República Mexicana.

Los estados más afectados por el frío extremo serán:

Sierras de Baja California , Chihuahua y Durango con temperaturas de -10 a -5 grados Celsius con heladas:

, y con temperaturas de -10 a -5 grados Celsius con heladas: Zona montañosa de Sonora , Nuevo León , Zacatecas , Tlaxcala , Estado de México y Puebla con temperaturas de -5 a 0 grados Celsius con heladas.

, , , , y con temperaturas de -5 a 0 grados Celsius con heladas. Sierras de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca con temperaturas de 0 a 5 grados.

Del mismo modos se preve la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Para la zona central del país, se pronostica una intensificación del frío y condiciones de humedad:

Estado de México: Se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius con heladas en sus zonas montañosas. Además, de intervalos de chubascos (de 5 a 25 mm) en la entidad.

Ciudad de México: El rango de temperatura irá de mínimas de 7 y máximas de 22 grados, con cielos nublados; se pronostican lluvias aisladas debido a canales de baja presión e inestabilidad atmosférica.

🥶¡Saca la bufanda! Te compartimos el #Pronóstico de las #Temperaturas para el fin de semana en la #CDMX. pic.twitter.com/ELvgRXnw0M — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 26, 2025

Las autoridades exhortaron a la población de la CDMX y el Estado de México, así como del resto del país, a tomar medidas preventivas: abrigarse e hidratarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niños, adultos mayores y enfermos crónicos.

Asimismo, se advierte que las lluvias fuertes podrían generar deslaves e inundaciones por lo que se recomienda mantenerse informado a través de las cuentas oficiales de la Conagua y Protección Civil.