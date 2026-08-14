La tormenta tropical Lala podría llegar con fuerza de huracán este sábado a la Isla Grande de Hawái, trayendo vientos peligrosos, lluvias y fuerte oleaje, una perspectiva que llevó al gobernador a declarar el estado de emergencia.

El ciclón tropical se encontraba a unos 680 kilómetros al sureste de Hilo, en la isla más grande del archipiélago, con vientos sostenidos de algo menos de 100 km por hora , informó la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) en su último boletín.

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Estaba vigente un aviso de huracán para el condado de Hawái -que abarca la Isla Grande- y un aviso de tormenta tropical para las islas de Maui, Molokai y Kahoolawe, situadas al noroeste.

Asimismo, se emitieron alertas de tormenta tropical para otras islas.

Según los pronósticos, podrían registrarse precipitaciones de entre 203 y 304 milímetros en Maui e Isla Grande y una marejada ciclónica. Las condiciones adversas podrían persistir hasta el domingo.

El gobernador Josh Green declaró el jueves el estado de emergencia para garantizar que el estado y sus condados "dispongan de recursos suficientes para retirar escombros, asegurar la infraestructura y adoptar otras medidas de preparación".

La agencia de gestión de emergencias de Hawái recomendó a los residentes limpiar canalones y desagües, elevar del suelo los objetos de valor, sellar las rendijas de las puertas y retirar las ramas de árboles que pudieran amenazar sus propiedades.

Hawái se vio amenazado el mes pasado por el huracán Fausto, que finalmente se debilitó y pasó rozando la parte norte del archipiélago.