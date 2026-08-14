La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) mantiene coordinación con los tres órdenes de gobierno ante el pronóstico de lluvias fuertes a muy fuertes y altas temperaturas que afectarán distintas regiones de México este viernes 14 de agosto.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en 11 estados: Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Guerrero y Veracruz.

La CNPC advirtió que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo, condiciones que pueden provocar encharcamientos severos, inundaciones y crecidas de ríos y arroyos.

¿Dónde lloverá más fuerte hoy en México?

Los mayores acumulados previstos, de 50 a 75 mm, se concentran en:

Chihuahua

Durango

San Luis Potosí

Michoacán

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Guerrero

Veracruz

Además, se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 mm, en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

En Baja California, Baja California Sur, Zacatecas y Aguascalientes se esperan intervalos de chubascos de 5 a 25 mm.

Riesgo de inundaciones y deslaves

La CNPC señaló que las lluvias pueden generar encharcamientos severos, inundaciones, crecidas de ríos y arroyos y desprendimientos de tierra en zonas montañosas y laderas.

Por ello, Protección Civil pidió a la población mantenerse informada mediante canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Ante acumulaciones de agua o encharcamientos, recomendó no cruzar calles inundadas ni pasos a desnivel, ya sea a pie o en vehículo.

También pidió mantener las coladeras libres de basura para facilitar el flujo del agua.

¿Qué hacer durante una tormenta?

En caso de granizada, la recomendación es permanecer en un lugar techado y seguro, lejos de domos, ventanales y estructuras ligeras que pudieran colapsar.

Durante una tormenta eléctrica, la población debe permanecer en interiores, mantener puertas y ventanas cerradas y desconectar aparatos eléctricos cuando sea posible.

También habrá altas temperaturas

El pronóstico combina las lluvias con un ambiente caluroso en diversas regiones del país, por lo que la CNPC recomendó mantenerse hidratado y prestar especial atención a niñas, niños y personas adultas mayores.