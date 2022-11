Hospitalizan a azafata tras altercado con pasajera en vuelo a Chicago

Una azafata fue hospitalizada luego de un altercado con una pasajera en un vuelo de United Airlines con destino a la ciudad de Chicago, en Illinois.

El incidente ocurrió el domingo por la mañana, luego de que el avión despegó del aeropuerto de San Francisco, en California.

En redes sociales circula un video del altercado, que muestra a varias azafatas tratando de tranquilizar a una mujer que carga a un menor en brazos.

“¿Dónde está? ¿Dónde está?”, gritó en varias ocasiones la viajera. Después, tomó a una de las asistentes de vuelo por el cabello y comenzó a agredirla, mientras seguía cargando al niño.

El resto de la tripulación trató de ayudar a la azafata y le pidieron a la pasajera que retrocediera.

Sin embargo, al final del video, la mujer le repite a la trabajadora de United Airlines que la matará.

Flight attendant assaulted on @united flight 476 that just landed in Chicago at @fly2ohare. pic.twitter.com/4ksmKl5PAC