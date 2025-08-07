TE RECOMENDAMOS
Un helicóptero con dos personas a bordo se estrelló el jueves por la mañana contra una barcaza en el río Mississippi, informaron autoridades.
El hecho ocurrió en el lado de Missouri del río, cerca de East Alton, Illinois, indicó la Administración Federal de Aviación.
La agencia y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigan el suceso.
Un video proporcionado a KMOV-TV por un testigo muestra una columna de humo negro elevándose desde la barcaza.
East Alton está a unos 32 kilómetros (unas 20 millas) al norte de San Luis.