El principal sindicato de bomberos de Nueva York protestó este lunes tras el hallazgo de decenas de cajas de documentos de las autoridades locales sobre las toxinas relacionadas con el derrumbamiento de las Torres Gemelas tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

El sindicato FDNY-UFA pidió hoy respuestas ante la "revelación de que la ciudad de Nueva York y el DEP (Departamento de Protección ambiental) mantuvieron en secreto 68 cajas de documentos sobre toxinas en la Zona Cero mientras negaban públicamente su existencia durante décadas", recoge el medio News 12.

El presidente de FDNY-UFA, Andrew Ansbro, compareció cerca del World Trade Center, la zona reconstruida tras el 11S, para exigir transparencia en el asunto. Dijo que la organización y la ONG 911 Health Watch han recibido y revisado 24 cajas que "muestran cosas que no sabíamos", indica otro medio, AmNY.

"Si estos documentos hubieran estado disponibles, nos podrían haber ayudado a probar nuestros argumentos para tener disponibles tratamientos clave de salud más rápido. Podría haber supuesto una menor lucha", agregó.

El diario local New York Daily News reportó en septiembre que los abogados de la ciudad hallaron documentos sobre "los peligros de las toxinas del 11S repartidas en la Zona Cero", algo que las autoridades negaban tener, y el sindicato ha tildado ese presunto ocultamiento de traición a los trabajadores de emergencias.

El sindicato dijo que pedirá "respuestas directamente al alcalde Eric Adams y a funcionarios veteranos de la ciudad, incluyendo quién autorizó el ocultamiento, por qué se escondieron los materiales y cuántos bomberos y civiles pueden haber resultado perjudicados por la falta de información".

De acuerdo con el relato del Daily News, las cajas con documentos fueron descubiertas después de que la concejala Gale Brewer impulsara este verano una legislación que forzaba al Departamento de Investigación local a investigar lo que se sabía y desde cuándo sobre las mencionadas toxinas presentes en el aire.

Un portavoz de la Alcaldía dijo a medios locales que no podía hacer comentarios porque se trata de un caso en desarrollo, pero la ciudad "ha empezado a entregar documentos a los abogados de los demandantes y ambas partes están tratando un calendario para seguir el proceso".

El Daily News indicó también que han fallecido más bomberos de la ciudad por enfermedades vinculadas a esas toxinas (unos 400) que por los ataques en sí (343).