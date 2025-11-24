TE RECOMENDAMOS

Pese a que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que su gobierno ha mantenido inconformes, desde primeras horas de este 24 de noviembre comenzaron bloqueos y cierres carreteros en distintos puntos del país para exigir mayor seguridad para los choferes.

A través de su cuenta oficial de X, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó sobre los puntos con cierre total, reducción de carriles y presencia de manifestantes en diversas autopistas federales.

Los reportes incluyen afectaciones en vías de Querétaro, Guerrero, Sinaloa, Puebla, Sonora y Durango, entre otros.

Cierres a la circulación hoy 24 de noviembre, según CAPUFE

1. Autopista México–Querétaro (Plaza de Cobro Palmillas)

  • Cierre total en ambos sentidos por presencia de manifestantes.

2. Autopista Cuernavaca–Acapulco (Plaza de Cobro Palo Blanco)

  • Cierre total en ambos sentidos por protesta de transportistas.

3. Autopista Durango–Mazatlán (km 163)

  • Cierre en ambos sentidos por choque múltiple entre tractocamiones.

4. Carretera Guamúchil–Guasave (Puente Sinaloa)

  • Cierre total por presencia de manifestantes.

5. Autopista Puente de Ixtla–Iguala (km 53)

  • Circulación a contraflujo por maniobras para retiro de unidad siniestrada.

Zonas con presencia de manifestantes (sin cierre total)

1. Autopista Querétaro–Irapuato (Plaza de Cobro Querétaro)

  • Manifestantes en dirección Querétaro, sin bloqueo total.

2. Autopista México–Querétaro (Plaza de Cobro Tepotzotlán)

  • Presencia de manifestantes en dirección Querétaro.

3. Autopista México–Puebla (km 19, dirección CDMX)

  • Reducción de carriles por concentración de inconformes.

4. Autopista Estación Don–Navojoa (Plaza de Cobro Estación Don)

  • Manifestantes en ambos sentidos, sin cierre total
