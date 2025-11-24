Pese a que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que su gobierno ha mantenido diálogo constante con los transportistas inconformes, desde primeras horas de este 24 de noviembre comenzaron bloqueos y cierres carreteros en distintos puntos del país para exigir mayor seguridad para los choferes.

A través de su cuenta oficial de X, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó sobre los puntos con cierre total, reducción de carriles y presencia de manifestantes en diversas autopistas federales.

Los reportes incluyen afectaciones en vías de Querétaro, Guerrero, Sinaloa, Puebla, Sonora y Durango, entre otros.

Cierres a la circulación hoy 24 de noviembre, según CAPUFE

1. Autopista México–Querétaro (Plaza de Cobro Palmillas)

Cierre total en ambos sentidos por presencia de manifestantes.

2. Autopista Cuernavaca–Acapulco (Plaza de Cobro Palo Blanco)

Cierre total en ambos sentidos por protesta de transportistas.

3. Autopista Durango–Mazatlán (km 163)

Cierre en ambos sentidos por choque múltiple entre tractocamiones.

4. Carretera Guamúchil–Guasave (Puente Sinaloa)

Cierre total por presencia de manifestantes.

5. Autopista Puente de Ixtla–Iguala (km 53)

Circulación a contraflujo por maniobras para retiro de unidad siniestrada.

Zonas con presencia de manifestantes (sin cierre total)

1. Autopista Querétaro–Irapuato (Plaza de Cobro Querétaro)

Manifestantes en dirección Querétaro, sin bloqueo total.

2. Autopista México–Querétaro (Plaza de Cobro Tepotzotlán)

Presencia de manifestantes en dirección Querétaro.

3. Autopista México–Puebla (km 19, dirección CDMX)

Reducción de carriles por concentración de inconformes.

4. Autopista Estación Don–Navojoa (Plaza de Cobro Estación Don)