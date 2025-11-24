TE RECOMENDAMOS
En medio del megabloqueo nacional en las principales carreteras del país que realizan operadores y agricultores este lunes, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) reiteró que su objetivo es que las autoridades federales pongan un alto a la violencia e inseguridad a la que están expuestos.
"No es político, les prometemos que, si logran que nos dejen de matar por salir a trabajar", respondió la ANTAC en un comunicado emitido momentos después de que tanto la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguraran que se mantiene el diálogo abierto con el gremio y que su protesta podría tener connotaciones políticas.
Los transportistas aclararon que su protesta es pacífica pese a los riesgos que actualmente su trabajo representa y que la inseguridad les afecta tanto a ellos como a cualquiera que viaje por un camino que "es controlado por el crimen".
"Quisiéramos no tener la necesidad de exigir algo a lo que tenemos derecho: que no nos roben, que no nos extorsionen y que no nos maten o desaparezcan".
¿Cuáles son las carreteras afectadas por el megabloqueo de transportistas?
Desde las 8:00 de la mañana de este 24 de noviembre, tanto transportistas como agricultores se desplegaron en las principales carreteras y autopistas del país luego que desde hace días exhortaran a la población ha evitar viajar para evitar quedar atrapado en medio de su manifestación.
Por su parte, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) y Guardia Nacional Carreteras informaron en sus redes sociales que se mantiene la presencia de manifestantes en:
- Autopista Cuernavaca - Acapulco, a la altura de Plaza de Cobro Palo Blanco
- México-Querétaro en la zona de la Plaza de Cobro Palmillas. Cierres intermitentes en ambos sentidos
- Hay cierres intermitentes en la caseta de cobro Tepotzotlán, dirección Querétaro,
- Autopista Querétaro - Irapuato, Plaza de Cobro Querétaro, sin cierre a la circulación
- Autopista México-Puebla dirección a la Ciudad de México.
- Carretera Guamúchil - Guasave, en inmediaciones de Puente Sinaloa. Hay cierre a la circulación en ambos sentidos.
- Carretera Los Reyes Zacatepec, Zacatecas
- Cierres en Tlaxcala a la altura de la carretera Libramiento Norte de la Ciudad de México
- Carretera Chilpancingo- Acapulco
- Carretera Durango - Torreón
- Carretera Querétaro - San Luis Potosí
- Chihuahua: en la carretera Gómez Palacio-Jiménez
- Carretera Córdoba-Puebla
- Inmediaciones de la Pachuca-Calpulalpan
De acuerdo con las redes sociales de la ANTAC, desde el arranque del megabloqueo nacional los operadores se hicieron presentes en:
- Autopista y carretera federal México-Tuxpan
- Carretera Calera, Zacatecas
- México-Querétaro
- México-Toluca
- Tramo Córdoba-Orizaba
- Arco Norte
