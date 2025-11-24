En medio del megabloqueo nacional en las principales carreteras del país que realizan operadores y agricultores este lunes, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) reiteró que su objetivo es que las autoridades federales pongan un alto a la violencia e inseguridad a la que están expuestos.

" No es político, les prometemos que, si logran que nos dejen de matar por salir a trabajar ", respondió la ANTAC en un comunicado emitido momentos después de que tanto la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguraran que se mantiene el diálogo abierto con el gremio y que su protesta podría tener connotaciones políticas.

Los transportistas aclararon que su protesta es pacífica pese a los riesgos que actualmente su trabajo representa y que la inseguridad les afecta tanto a ellos como a cualquiera que viaje por un camino que " es controlado por el crimen ".

"Quisiéramos no tener la necesidad de exigir algo a lo que tenemos derecho: que no nos roben, que no nos extorsionen y que no nos maten o desaparezcan".

¿Cuáles son las carreteras afectadas por el megabloqueo de transportistas?

Desde las 8:00 de la mañana de este 24 de noviembre, tanto transportistas como agricultores se desplegaron en las principales carreteras y autopistas del país luego que desde hace días exhortaran a la población ha evitar viajar para evitar quedar atrapado en medio de su manifestación.

Por su parte, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) y Guardia Nacional Carreteras informaron en sus redes sociales que se mantiene la presencia de manifestantes en:

Autopista Cuernavaca - Acapulco, a la altura de Plaza de Cobro Palo Blanco México-Querétaro en la zona de la Plaza de Cobro Palmillas. Cierres intermitentes en ambos sentidos Hay cierres intermitentes en la caseta de cobro Tepotzotlán, dirección Querétaro, Autopista Querétaro - Irapuato, Plaza de Cobro Querétaro, sin cierre a la circulación Autopista México-Puebla dirección a la Ciudad de México. Carretera Guamúchil - Guasave, en inmediaciones de Puente Sinaloa. Hay cierre a la circulación en ambos sentidos. Carretera Los Reyes Zacatepec, Zacatecas Cierres en Tlaxcala a la altura de la carretera Libramiento Norte de la Ciudad de México Carretera Chilpancingo- Acapulco Carretera Durango - Torreón Carretera Querétaro - San Luis Potosí Chihuahua: en la carretera Gómez Palacio-Jiménez Carretera Córdoba-Puebla Inmediaciones de la Pachuca-Calpulalpan

#TomePrecauciones en #Puebla se registra cierre parcial de circulación por presencia de personas, cerca del km 108+000 de la carretera Santa Bárbara, tramo Jantetelco Izúcar de Matamoros. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/3wgs9LVsus — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) November 24, 2025

De acuerdo con las redes sociales de la ANTAC, desde el arranque del megabloqueo nacional los operadores se hicieron presentes en: