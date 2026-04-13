La Cancillería mexicana reportó este lunes la muerte de otro migrante mexicano bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y exigió una investigación sobre las causas del deceso, con el que sumarían 15 mexicanos fallecidos en centros de detención en EU, desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó en un comunicado que el Consulado de México en Nueva Orleans fue notificado por autoridades migratorias de que el fallecimiento ocurrió el pasado 11 de abril en el Centro Correccional de Winn, en el condado de Winnfield, en el estado de Luisiana.

La nota oficial indicó que, hasta el momento, la causa de la muerte permanece bajo investigación.

Tras conocer el caso, la representación consular activó los protocolos de protección y, en coordinación con el Consulado General de México en Atlanta, estableció contacto con la familia de la víctima para brindar asistencia y acompañamiento legal.

Asimismo, señaló que mantiene comunicación con las autoridades estadounidenses para conocer las circunstancias del fallecimiento y determinar las acciones legales a seguir junto con los familiares.

La SRE expresó su preocupación por la reiteración de muertes de personas migrantes en centros de detención del ICE, al considerar que estos hechos reflejan “deficiencias graves” en las condiciones de reclusión, incompatibles con los estándares de derechos humanos y la protección de la vida.

En este sentido, instruyó a la red consular mexicana en Estados Unidos a reforzar las visitas diarias a los centros de detención migratoria, y reiteró a la comunidad mexicana que puede solicitar apoyo a través de los consulados o de la Línea de Apoyo Consular.

El fallecimiento se suma a otros casos recientes de migrantes que han muerto bajo custodia de autoridades migratorias en Estados Unidos, en medio de crecientes cuestionamientos de organizaciones civiles y de derechos humanos sobre las condiciones en estos centros.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el mes pasado que el país llevará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de los mexicanos en los centros de detención del ICE tras la muerte de José Guadalupe Ramos Solano.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, Ramos Solano fue encontrado "inconsciente y sin respuesta" el 25 de marzo, mientras se encontraba detenido en el centro de procesamiento de Adelanto, en California.

La mandataria explicó que, además de acudir a la CIDH, enviaría cartas a las autoridades estadounidenses para quejarse de la "deficiente atención médica" en el centro de Adelanto.

El Gobierno mexicano reiteró este lunes que continuará utilizando todas las vías legales y diplomáticas disponibles para proteger a sus connacionales en el exterior, independientemente de su situación migratoria. EFE