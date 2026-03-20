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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes que el país enviará una nota diplomática “más fuerte” a Estados Unidos para aclarar la muerte de un ciudadano mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) en Florida y exigirá una “investigación profunda” del caso.
“Es muy lamentable (la muerte del mexicano). El día de ayer y hoy nuevamente se está enviando una carta diplomática mucho más fuerte, digamos, sobre esta situación”, expresó la mandataria durante su conferencia de prensa desde Cancún, en el Caribe.
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De acuerdo con la información, el ciudadano mexicano se encontraba detenido en un centro en Florida bajo custodia del ICE, en el Glades County Detention Center, una instalación administrada por el condado que mantiene un convenio con el Servicio de Inmigración para la custodia de personas detenidas por motivos migratorios.
El jueves el Gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), condenó el fallecimiento y exigió esclarecer las circunstancias en las que ocurrió, tras reportes de autoridades estadounidenses que apuntan a un posible suicidio, ocurrido, según medios locales, el pasado lunes 16 de marzo.
En ese sentido, Sheinbaum pidió indagar sobre las causas de la muerte: “El informe es que el joven se suicidó, sin embargo, nosotros queremos una investigación profunda y además no puede ser que esté ocurriendo esto”.
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La gobernante mexicana indicó que el caso está siendo analizado por la Cancillería y funcionarios del Gobierno.
“Vamos a hacer varias medidas. Lo están analizando en este momento el canciller, la cancillería y el subsecretario (para América del Norte de la SRE) Roberto Velasco. Es lamentable y vamos por todos los medios a levantar nuestra protesta”, concluyó.
Tras el fallecimiento, la cancillería refirió que el Consulado General de México en Miami activó el protocolo consular correspondiente, visitó el centro de detención en cuestión y continuará realizando las gestiones para brindar asistencia y acompañamiento consular a los familiares.
Según registros de la SRE, entre enero y octubre de 2025, 10 ciudadanos mexicanos fallecieron bajo la custodia del ICE o durante operativos migratorios.
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