El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó este jueves que Israel está "preparado para reanudar la guerra contra Irán" y afirmó que su país espera luz verde de Estados Unidos para "devolver a Irán "a la Edad de Piedra".

"Estamos esperando la luz verde de Estados Unidos -primero y principalmente para completar la eliminación total de la dinastía Jamenei (....)- y adicionalmente devolver a Irán a una época oscura y a la Edad de Piedra con la destrucción de instalaciones críticas de energía y electricidad y la desmantelación de su infraestructura económica nacional", declaró Katz en un video difundido por su oficina.

El ataque inicial de Estados Unidos e Israel en la guerra, el 28 de febrero, mató al líder supremo de Irán, Alí Jamenei, cuyo hijo lo sucedió posteriormente, pero aún no apareció en público, lo que genera especulaciones sobre su estado y si sigue con vida.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes una extensión indefinida del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, que entró en vigor el 8 de abril, para dar espacio a conversaciones con Teherán.

Los planes para reanudar las negociaciones en Pakistán están en suspenso.

La guerra en Oriente Medio envolvió la región, dejando varios miles de muertos, principalmente en Irán y el Líbano, y continúa desestabilizando la economía global.