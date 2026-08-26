Una madre y su hija ecuatorianas sobrevivieron a un aparatoso accidente automovilístico en Florida, pero lo que ocurrió después en el hospital provocó indignación y volvió a poner bajo la lupa las políticas migratorias de Estados Unidos: Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) las detuvieron y se las llevaron del lugar sin importar las heridas que presentaban.

Las dos mujeres detenidas son Grace Calero Cabanilla, de 39 años, y su hija Giulianna Carriel Calero, de 19, quienes fueron trasladadas a un hospital después de que el automóvil en el que viajaban fuera impactado por otro vehículo y volcara.

Mientras recibían atención médica, agentes de autoridades locales acudieron al hospital y, posteriormente, ambas quedaron bajo custodia migratoria de ICE. El momento quedó registrado en video y las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales; el clip muestra los momentos de terror y de tensión que vivieron dentro del hospital.

También, se observa que los familiares reclaman a las autoridades y le piden explicaciones mientras las mujeres son separadas y puestas bajo custodia. “Auxilio, por favor” se le escucha decir a la joven, mientras se llevan a su mamá, a quien esposaron y sacaron del lugar a pie.

@veracruzen Madre e hija de origen ecuatoriano fueron detenidas por ICE en un hospital de Orlando, Florida, tras ser atendidas por un accidente de tránsito. ​La familia denuncia que tienen un proceso de asilo pendiente y que se las llevaron con la bata puesta. ♬ sonido original - Veracruz en Acción

¿Qué pasó con la madre y su hija detenidas por ICE?

El accidente ocurrió el 20 de agosto de 2026 en Florida. De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, el vehículo en el que viajaban Grace y Giulianna fue golpeado por otro automóvil, provocando que diera varias vueltas antes de quedar severamente dañado. Ambas sobrevivieron y fueron trasladadas al HCA Florida Poinciana Hospital, donde recibieron atención médica.

Sin embargo, durante su estancia en el hospital, agentes del condado las interrogaron sobre su situación migratoria. Según familiares, Grace tenía un caso de asilo pendiente y autorización para trabajar, mientras que la situación migratoria de su hija también estaba bajo revisión.

¿Dónde están ahora Grace y Giulianna?

De acuerdo con la BBC, permanecieron cuatro días en la cárcel del condado de Pinellas y después fueron puestas bajo custodia de ICE en un centro de detención temporal de la división de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO, por sus siglas en inglés) de la ciudad de Tampa.

Según sus familiares, ambas mujeres expresaron su deseo de la deportación voluntaria y solicitaron regresar a Ecuador, para no ser enviadas a un país desconocido.