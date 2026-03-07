¿Planeas asistir a la Marcha 8M en la Ciudad de México? Si es así, es importante que sepas cuál será la ruta, en qué horario comenzarán a reunirse los contingentes, qué calles estarán cerradas y cuáles serán los servicios de transporte público disponibles. Aquí te compartimos todos los detalles para que tú, tus amigas y familiares se unan de forma segura.

Cada 8 de marzo, miles de mujeres salen a las calles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y exigir justicia, igualdad y el fin de la violencia de género. En Ciudad de México, la movilización del 8M 2026 volverá a reunir a colectivas feministas, organizaciones civiles y ciudadanas que marcharán por algunas de las principales avenidas y calles de la capital.

Ante la magnitud de la movilización, autoridades capitalinas han informado sobre la ruta prevista, horarios y cierres viales, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones y planear sus traslados.

¿Cuál será la ruta de la marcha 8M en CDMX?

Como en años anteriores, la concentración principal se realizará en el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma. Desde este punto, varios contingentes avanzarán hacia el Zócalo capitalino

La ruta habitual contempla el siguiente recorrido:

-Salida desde el Ángel de la Independencia

-Avance por Paseo de la Reforma

-Continuación por Avenida Juárez

-Paso por Hemiciclo a Juárez

-Ingreso por Eje Central Lázaro Cárdenas o calles cercanas

-Llegada al Zócalo de la Ciudad de México

El trayecto puede variar dependiendo de la organización de los contingentes y de las medidas de seguridad que implementen las autoridades.

Horarios de la Marcha 8m CDMX 2026

Las colectivas y organizaciones suelen convocar a partir del mediodía, aunque algunos grupos se reúnen desde horas antes (los horarios estimados son entre las 9 y 11 de la mañana).

Contingente saldrá de la Glorieta de las Mujeres que Luchan a las 10:30 de la mañana.

Contingente FemiDisca se reunirá a las 12 de la tarde en el Caballito

Contingente familiares de víctimas y feminicidio y sobrevivientes se reunirá a las 9 de la mañana en la Glorieta de las Mujeres que Luchan

Contingente Roller: 10 de la mañana en Monumento a la Madre

Contingente SORE: se reunirán en Monumento a la Revolución a las 12 de la tarde

Calles que podrían cerrar por Marcha 8M CDMX 2026

Debido al paso de los contingentes, se prevén cierres en importantes vialidades de la capital, entre ellas:

Paseo de la Reforma Avenida Juárez Eje Central Lázaro Cárdenas Calles aledañas al Centro Histórico Accesos al Zócalo capitalino

Las rutas alternas para facilitar la movilidad serían:

-Circuito Interior

-Avenida Chapultepec

-Eje 1 Norte

-Eje 1 Oriente

-Fray Servando Teresa de Mier

-José María Izazaga.

¿Qué estaciones del Metro y Metrobús estarán cerradas por la Marcha 8M

Hasta el momento, las autoridades del Metro y del Metrobús no han informado qué estaciones permanecerán cerradas durante la Marcha 8M. Sin embargo, para conocer esta información, pidieron a la población mantenerse al tanto a través de sus redes sociales.

Recuerda que el Sistema de Transporte Colectivo Metro opera con horario de domingo, de 7:00 a 24:00 horas, mientras que el Metrobús de 5:00 a 24:00 horas

Recomendaciones para asistir a la Marcha 8M