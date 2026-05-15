Miles de maestros acudieron este viernes a una manifestación multitudinaria en Ciudad de México para exigir mejoras salariales y en materia de jubilación, así como la derogación inmediata de las reformas educativas y la instauración de un sistema de seguridad social solidario, en el marco de su día nacional.

Sobre las 9:30 de la mañana se inició la marcha convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por el Día del Maestro, en una columna con pancartas que tiene previsto llegar hasta el Zócalo capitalino, la plaza pública y política más importante del país, para reivindicar su labor y pedir que se cumplan sus demandas.

Bajo el lema 'No hay nada que celebrar', la CNTE denuncia incumplimientos del Ejecutivo que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum y un "doble discurso" mientras persiste la "precarización laboral del sector".

#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación de Av. Ribera de San Cosme entre Circuito Interior y Av. Insurgentes, alcaldía Cuauhtémoc, manifestantes en preparativos para dar inicio a marcha en inmediaciones del Metro San Cosme rumbo al Zócalo. #AlternativaVial Av.… pic.twitter.com/Yccmc2uqqk — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 15, 2026

De acuerdo con la cuenta de Ovial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que desde antes de las 9:00 de la mañana cerraron el paso vehicular sobre avenida Ribera de San Cosme entre Circuito Interior y avenida de los Insurgentes.

Por su parte en la cuenta de Metrobús informó afectaciones en la Línea 1 entre la estación El Chopo y Plaza de la República