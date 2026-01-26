La masacre ocurrida en Salamanca, Guanajuato, dejó 11 personas muertas y al menos 12 lesionadas tras un ataque armado perpetrado durante un partido de fútbol en la comunidad de Loma de Flores, confirmó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, 5 de los fallecidos pertenecían a una empresa de seguridad privada presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ataque armado en campo de fútbol en Salamanca deja 11 muertos

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:30 horas del sábado, cuando un comando armado irrumpió en un campo de fútbol al término de un encuentro deportivo y abrió fuego contra las personas que convivían en el lugar.El alcalde de Salamanca, César Prieto, informó que 10 personas murieron en el sitio y una más falleció posteriormente en el hospital, además de que 12 personas resultaron heridas, entre ellas una mujer y un menor de edad.

Cinco víctimas eran escoltas ligados al CJNG, revelan investigaciones

Según información oficial, al menos cinco de las víctimas identificadas formaban parte de una empresa de seguridad privada relacionada con el CJNG, lo que refuerza la hipótesis de que el ataque estuvo ligado a la disputa criminal entre grupos delictivos que operan en la región.

Previo a la agresión, fueron localizadas dos cartulinas atribuidas al Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL), en las que se hace referencia directa al conflicto con el CJNG, lo que apunta a un ataque dirigido.

Cártel Santa Rosa de Lima, principal responsable del ataque en Salamanca

Las indagatorias señalan que el ataque fue ejecutado por un grupo armado del Cártel Santa Rosa de Lima, organización criminal que mantiene una guerra abierta contra el CJNG por el control territorial en Guanajuato.

Entre los presuntos responsables se identifica a Moisés Soto Bermúdez, integrante del grupo de choque de “Los Marros”, célula criminal que opera bajo las órdenes de Mario Eleazar Lara Belman, alias “El Negro”, “Camorro” o “Gallo”.

Buscan a jefe criminal generador de violencia en Guanajuato

Mario Eleazar Lara Belman es considerado objetivo prioritario para las autoridades y está identificado como generador de violencia en Irapuato, Salamanca y Celaya .Cuenta con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado y se le relaciona con delitos de secuestro, extorsión, homicidio, venta de droga y desaparición forzada.

Salamanca, bajo presión por escalada de violencia criminal

El alcalde César Prieto advirtió que este ataque se suma a una ola de violencia persistente en Salamanca y Guanajuato, donde recientemente se han registrado asesinatos múltiples y amenazas con explosivos, incluso cerca de instalaciones de Pemex.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó la apertura de una carpeta de investigación y señaló que seis de los lesionados continúan hospitalizados. Aunque versiones extraoficiales hablan de más de 17 fallecidos, esta cifra no ha sido confirmada oficialmente.

Guanajuato cerró 2025 como el estado con más homicidios en México, con más de 2,500 casos, de acuerdo con cifras oficiales del Gobierno federal.

*Con información de la agencia EFE