El académico colombiano, Leonardo Escobar Ramos, docente de la Universidad Iberoamericana de Puebla, denunció este lunes haber sido víctima de una detención arbitraria, agresiones físicas, robo de pertenencias y abandono por parte de autoridades mexicanas, luego de una escala aérea en Monterrey y tras permanecer varios días desaparecido en Nuevo León, al norte de México.

En una conferencia de prensa, Escobar Ramos relató que fue detenido el 31 de diciembre por miembros de la Guardia Nacional y permaneció tres días incomunicado en una celda del municipio de Pesquería, Nuevo León, sin que existiera registro oficial de su detención.

"Durante tres días estuve en una celda en el municipio de La Pochaca, a la cual fui llevado por la Guardia Nacional. Antes de ir a dicha celda fui golpeado por la Guardia Nacional y lo que me genera una fractura de tres costillas (…) lo que ha sido comprobado médicamente", afirmó.

Según su testimonio, tras ser liberado continuó desorientado y sin sus pertenencias, lo que le impidió completar su viaje. Al llegar al aeropuerto de Monterrey, aseguró que fue despojado nuevamente de sus objetos personales y posteriormente impedido de permanecer en el terminal aéreo.

"Llegó un punto donde fui inadmitido al aeropuerto de Monterrey por razones que yo desconozco (…) la policía me alejó más y más del aeropuerto, lo cual sin documentos, sin dinero y sin nada me llevó a una situación totalmente vulnerable", relató.

Escobar Ramos señaló que pasó cuatro días deambulando sin acceso a alimentos, agua ni asistencia institucional, hasta quedar en una situación extrema "prácticamente fui orillado a una situación de calle", explicó.

De acuerdo con su relato, fue rescatado por una patrulla vinculada a una clínica de rehabilitación en el municipio de Juárez, cuyos ocupantes lo confundieron con un habitante de calle y lo trasladaron al centro, donde permaneció diez días inconsciente.

"Ellos dicen que durante estos días yo nada más tuve mutismo, no hablé, no di detalles sobre mi identidad y nada más tomé agua", señaló.

Recuperó plenamente la conciencia el día 15 y logró identificar quién era y dónde trabajaba.

"Hubo una falta de registro en mi detención, nunca aparecí (en el Registro Nacional de Detenciones) lo cual es, de lejos, una irregularidad", afirmó.

También aseguró que no se le informaron sus derechos, "dicen que yo me rehusé a comunicarme con mis familiares y yo recuerdo que los mismos agentes me dijeron que no me daban dicho derecho", sostuvo.

Escobar Ramos denunció además falta de atención médica, pese a su estado físico y mental, así como un posible trato discriminatorio hacia ciudadanos colombianos.

“Los colombianos que trabajamos en México (…) somos la única nacionalidad latinoamericana obligada a llenar un preingreso con absolutamente todos nuestros datos", dijo.