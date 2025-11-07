TE RECOMENDAMOS
El gobierno de México no cuenta con ningún reporte sobre un presunto atentado en contra de la embajadora de Israel en ese país, informaron este viernes las secretarías de Seguridad y Relaciones Exteriores.
En un comunicado conjunto, las dependencias señalaron que "no cuentan con reporte alguno" sobre el supuesto complot denunciado por Estados Unidos y que señala a Irán como responsable del mismo.
La información oficial llega horas después de que el gobierno de Israel agradeció a las autoridades mexicanas por desbaratar el complot.
