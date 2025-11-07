El gobierno de México no cuenta con ningún reporte sobre un presunto atentado en contra de la embajadora de Israel en ese país, informaron este viernes las secretarías de Seguridad y Relaciones Exteriores.

En un comunicado conjunto, las dependencias señalaron que "no cuentan con reporte alguno" sobre el supuesto complot denunciado por Estados Unidos y que señala a Irán como responsable del mismo.

La información oficial llega horas después de que el gobierno de Israel agradeció a las autoridades mexicanas por desbaratar el complot.