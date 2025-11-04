TE RECOMENDAMOS
Sheinbaum responde a sus críticos tras el asesinato del alcalde de Uruapan: “Actúan como buitres y carroñeros”
Trump prepara ofensiva contra cárteles dentro de México: tropas, drones y agentes de la CIA participarían en la operación, informa NBC
Organización demanda a gobierno de Trump por condiciones "inhumanas" en centro de detención de migrantes
La Casa Blanca ondea este martes sus banderas a media asta por el fallecimiento del exvicepresidente estadounidense Dick Cheney, aunque no se pronunció sobre el deceso del republicano, enfrentado al presidente Donald Trump.
La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, dijo en una rueda de prensa que no le consta que la Casa Blanca esté involucrada en los preparativos del funeral de Cheney.
Crisis histórica en EU: Cierre del gobierno entra en su día 36 y deja sin sueldo a más de un millón de empleados públicos
"Sé que el presidente está al tanto del fallecimiento del exvicepresidente y, como viste, las banderas ondean a media asta conforme a la ley", apuntó.
Trump tampoco se ha pronunciado sobre la muerte del republicano, quien en las elecciones del año pasado pidió el voto para la candidata demócrata, Kamala Harris.
ENTÉRATE: Miss Universo y Miss Irak se levantan por Miss México y abandona el evento tras insultos a Fátima Bosch
¿Quién es Dick Cheney?
Dick Cheney, vicepresidente durante la presidencia de George W. Bush entre 2001 y 2009, falleció el lunes a los 84 años.
Viuda de Charlie Kirk y JD Vance desatan rumores de romance tras aparición viral muy cariñosa. VIDEO
Considerado uno de los arquitectos de la llamada "guerra contra el terrorismo" y figura clave en la guerra de Estados Unidos contra Irak, Cheney murió por complicaciones de una neumonía y problemas cardiovasculares, en compañía de su esposa y sus hijas.
AHORA REVISA: Esposa de Carlos Manzo lanza desgarrador mensaje: “Si le hubieran dado amor y lo hubieran guiado, ese hijo no habría matado a mi Carlos”
Figura dominante en la política de Washington y representante de la política de "halcones" republicanos, sin embargo, su línea conservadora se distanció del rumbo del Partido Republicano por el liderazgo de Trump.
El presidente lo ha criticado duramente por su responsabilidad en las guerras de Estados Unidos, mientras Cheney calificó a Trump de "cobarde" y de ser "la mayor amenaza que ha conocido la república".
LEE: Esposa de Carlos Manzo responde a quienes la quieren como nueva alcaldesa de Uruapan
[Publicidad]