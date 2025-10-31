TE RECOMENDAMOS
En las últimas horas un video le ha dado la vuelta al mundo y ha generado toda clase de comentarios y señalamientos en contra de Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk y JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos: la polémica surgió luego de que se viralizará un clip en el que se les ve muy cariñosos; de inmediato, miles de internautas criticaron su comportamiento.
El asesinato de Charlie Kirk conmocionó al mundo: el activista estadounidense perdió la vida el pasado el 10 de septiembre mientras participaba en un evento de Turning Point USA en la Universidad de Utah Valley. Tras recibir un disparo en el cuello, fue trasladado de emergencia al hospital, donde se confirmó su fallecimiento.
Desde entonces y hasta ahora, su viuda, Erika Kirk, ha recibido el apoyo de miles de personas, incluyendo el del presidente Donald Trump y JD Vance; justo éste último estaría en el ojo del huracán luego de que se le vio muy cercano y cariñoso con Erika, aún cuando el vicepresidente está casado desde 2014.
La viuda de Charlie Kirk, de 36 años, y JD Vance, de 41, han incendiado las redes sociales con "rumores de romance” después de su interacción en un evento de Turning Point USA. En el video se observa a ambos abrazándose mientras ella coloca su mano sobre su nuca y la acaricia.
Los usuarios de redes sociales describieron el abrazo como “extraño” e indicaron que ellos no abrazaban así a alguien que no fuera su pareja. “Tengo amigos (hombres) a los que conozco desde hace décadas y jamás los he abrazado así”, mencionó un internauta.
La experta en lenguaje corporal y analista de comportamiento, Traci Brown, dijo a RadarOnline que entre Erika Kirk y JD Vance hay un profundo afecto. “Ella inclina la cabeza en cuanto lo ve (…) eso demuestra un profundo reconocimiento y afecto”.
También, indicó que su lenguaje corporal mostraba una falta de "formalidad" y que "la mano de ella en la nuca de él" demostraba una "profunda cercanía"; la experta aseveró que parecían tener una "conexión profunda".
Viuda de Charlie Kirk asegura que JD Vance le recuerda a su esposo
Por su parte, Erika elogió a Vance durante su aparición en el evento Turning Point USA. “Nadie podrá reemplazar jamás a mi esposo, no. Pero sí veo ciertas similitudes entre mi esposo y JD, el vicepresidente JD Vance. De verdad. Y por eso me siento tan afortunada de poder presentarlo esta noche, porque entiende la lucha que enfrentamos y puede expresarla de una manera que trasciende lo evidente; es un hombre extraordinario”.
