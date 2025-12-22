El desarrollador de videojuegos Vince Zampella, figura clave detrás de algunas de las franquicias más exitosas de la industria como Call of Duty, murió el domingo por la tarde en un accidente automovilístico en el sur de California, informaron autoridades y medios locales. Tenía 55 años.

De acuerdo con un reporte de NBC Los Ángeles, el accidente ocurrió alrededor de las 12:45 p. m. en la autopista Angeles Crest, una carretera panorámica ubicada al norte de Los Ángeles, en las montañas de San Gabriel. Zampella viajaba en un Ferrari que se salió del camino y se estrelló contra una barrera de concreto.

Accidente de Vince Zampella en la autopista Angeles Crest

La Patrulla de Carreteras de California (CHP) informó que el vehículo circulaba en dirección sur cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control. Tras el impacto, uno de los ocupantes fue expulsado del automóvil, lo que agravó la gravedad del siniestro.

Agentes de la oficina del área de Altadena acudieron al lugar para atender la emergencia. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias exactas del accidente ni si hubo otros vehículos involucrados.

Quién fue Vince Zampella, referente de la industria de los videojuegos

Vince Zampella era ampliamente reconocido como uno de los desarrolladores más influyentes de los videojuegos modernos. Fue director ejecutivo de Infinity Ward, el estudio responsable de lanzar la franquicia Call of Duty, una de las más vendidas y populares en la historia del entretenimiento digital.

Posteriormente, se desempeñó como director de Respawn Entertainment, estudio creador de títulos aclamados como Titanfall y Apex Legends. Su trabajo ayudó a redefinir el género de los shooters en primera persona y dejó una huella profunda en la industria global del gaming.