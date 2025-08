Una mujer estadounidense causó enojo y desató miles de críticas en redes sociales luego de que se hiciera viral un video en el que se le observa atacando a una mujer mexicoamericana porque habla español; los hechos ocurrieron en una tienda en Georgia, Estados Unidos, y las imágenes ya causaron indignación. “Estamos en América, nosotros hablamos inglés”, le dijo la estadounidense, al mismo tiempo que amenazó con deportarla y llamar a la policía.

La situación de los migrantes en Estados Unidos está siendo cada vez más complicada, ya que continúan las detenciones por parte de la policía y también, se han presentado casos de estadounidenses que llaman a las autoridades para que deporten a sus vecinos, conocidos o personas que se encuentran en la calle, las cuales les “parecen ilegales”.

Una situación así le pasó a una mujer mexicoamericana que denunció a través de su cuenta de TikTok haber sido víctima de discriminación por parte de una de mujer estadounidense. De acuerdo con Marina Fisher, llegó a la tienda con una amiga de Puerto Rico y mientras se encontraban en el lugar platicando en español, se acercó Betty Jones y amenazó con deportarla.

Según Fisher, la mujer afroamericana la discriminó por su color de piel y al detectar que hablaba español, le dijo que llamaría a la policía, pues era ilegal y tenía que regresarse a su país. “Estamos en América, nosotros hablamos español”, dijo Betty Jones al mismo tiempo que tomó su teléfono y marcó al 911.

Fisher grabó el altercado y el momento justo en el que la mujer estadounidense la amenazó con deportarla ya que según ella estaba en Estados Unidos sin documentos. “Llame a quien guste. Soy mexicoamericana, nacida aquí”, señaló Marina.

“Lo que viví en Goodwill (la tienda de artículos de segunda mano) fue claramente una experiencia racista. Mi corazón está conmovido por todos los mensajes sinceros que he recibido, por el apoyo y por las personas que han alzado la voz en mi defensa frente a este tipo de racismo. Nadie debería tener que pasar por algo así”, dijo la mujer de ascendencia mexicana en su cuenta de TikTok.

En entrevista para Univision, Marina Fisher dijo que le daba tristeza que pasarán cosas así, sobre todo porque sus hijos ya tienen miedo de hablar español. “Me da más tristeza por nuestros hijos, porque ya tienen miedo de hablar su idioma. Ya tienen miedo de hablar español en la escuela”, indicó. También, aseveró que “hablar español no es un crimen”, por lo que no dejará de hacerlo.