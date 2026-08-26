El presidente de Nepal, Ram Chandra Paudel, hizo este miércoles un llamamiento urgente a las fuerzas de seguridad, el Gobierno y la sociedad civil para volcar todos los medios disponibles en las labores de rescate, tras la riada que golpeó el norte del país.

"En este momento de crisis, hago un llamamiento al Gobierno, a los partidos políticos, a las organizaciones sociales, a todas las agencias, incluidas las fuerzas de seguridad, y a la ciudadanía en general para que intensifiquen las labores de rescate y socorro", escribió el mandatario en X.

Los equipos de búsqueda tratan de localizar a cientos de personas en la zona, después de que la Junta de Turismo de Nepal (NTB) reportara al menos 384 viajeros desaparecidos, entre ellos 93 nepalíes y 291 extranjeros, incluidos ciudadanos de la India, Malasia, el Reino Unido, Sudáfrica, Estados Unidos, Australia y Países Bajos.

BREAKING: At least 380 people missing after flash flood hits near Nepal-Tibet border pic.twitter.com/iCRpXJaBAe — BNO News Live (@BNODesk) August 26, 2026

El Gobierno de Nepal declaró zona de desastre durante tres meses las áreas afectadas en el distrito de Rasuwa , en el norte del país y cerca de la frontera con el Tíbet (China), donde la riada ha dejado al menos 16 muertos y centenares de desaparecidos.

Según informó el ministro de Exteriores nepalí, Shishir Khanal, los primeros indicios apuntan a que un terremoto en la zona provocó un deslizamiento de tierra que bloqueó temporalmente el cauce del río en el Tíbet, lo que habría desencadenado la crecida.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró de madrugada un sismo de magnitud 4,4 en la zona tibetana próxima a la frontera nepalí, a una profundidad de 10 kilómetros y con epicentro a unos 77 kilómetros al nor-noroeste de la localidad nepalí de Kodari.