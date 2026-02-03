El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló este martes en una rueda de prensa en Washington que le entregó al presidente estadounidense, Donald Trump, una lista de grandes capos del narcotráfico que viven fuera de territorio colombiano.

" La primera línea del narcotráfico viven en Dubái, en Madrid en Miami (...) le pasé una lista al presidente Trump. Sus capos no están en Colombia y hay que perseguirlos ", dijo Petro.

Asimismo, el mandatario colombiano calificó de "positiva" su primera reunión cara a cara con su homólogo estadounidense Donald Trump.

"La impresión que tengo de una reciente reunión, de hace apenas unas horas, es positiva, en primerísimo lugar" declaró Petro en rueda de prensa tras el encuentro.

Trump aceptó mediar en la disputa arancelaria entre Colombia y Ecuador, había revelado previamente Petro.

"Gustavo: Un gran Honor.

Amor a Colombia". Donald Trump. pic.twitter.com/1Tl7eIbAPr — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

En el marco de este encuentro, cabe destacar que la madrugada de este martes, el gobierno colombiano extraditó a Estados Unidos al presunto narcotraficante Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá.

¿Quién es el presunto narcotraficante colombiano extraditado a Estados Unidos?

Andrés Felipe Marín es el jefe de la banda criminal La Inmaculada, acusada de tener vínculos con cárteles de narcotraficantes mexicanos para enviar grandes cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica y Estados Unidos, por lo cual era solicitado por la Corte Distrital del Este de Texas por los delitos de tráfico de drogas y concierto para delinquir.

"Cumpliendo su orden, presidente Gustavo Petro, alias 'Pipe Tuluá' fue extraditado a los Estados Unidos", manifestó el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, en un mensaje en su cuenta de X.

El funcionario compartió una instrucción que le dio Petro el pasado sábado, también en X, donde señaló: "Señor ministro de Justicia, Andrés Idárraga, tiene usted la orden del presidente de la República de Colombia de extraditar al señor alias 'Pipe Tuluá', señor Andrés Marín Silva".