La tormenta tropical Erin se convirtió este viernes en el primer huracán de la temporada y amenaza con intensas lluvias y marejadas a las Islas de Sotavento del Norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

El sistema se encuentra a unos 740 kilómetros (460 millas) al este de las Islas de Sotavento del Norte, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (75 millas por hora) y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 30 kilómetros por hora (18 millas por hora).

Las autoridades mantienen una vigilancia de tormenta tropical para Anguila y Barbuda, San Martín y San Bartolomé, Saba y San Eustaquio, así como para Sint Maarten. Esto significa que en esas áreas son posibles condiciones de tormenta tropical en un plazo de 48 horas, a medida que el ciclón se acerque el sábado, pasando cerca o al norte de las Islas de Sotavento del Norte.

Erin surgió tras la formación en el Atlántico de las tormentas Andrea, Barry, Chantal y Dexter. Chantal fue la primera que tocó tierra este año en Estados Unidos, donde dejó al menos dos muertos en Carolina del Norte en julio.