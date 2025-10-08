La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) ya investiga el caso donde seis personas, presuntamente trabajadores jornaleros, fallecieron por disparos de militares en el estado de Tamaulipas el pasado 6 de octubre.

"Si, un caso muy lamentable, la Defensa de inmediato tomó cartas en el asunto. Están las denuncias, obviamente primero la revisión del caso, así ocurre normalmente por parte de las propias autoridades, la policía militar de la Defensa, pero también, evidentemente, el juicio civil. Entonces, sí se va a revisar completamente la actuación (de los militares) y a estar muy cerca de las familias", dijo Sheinbaum en su conferencia diaria.

La mandataria señaló que se tiene que "revisar qué pasó primero, para poder tener todos los datos de qué ocurrió", aunque remarcó que "el uso del arma de fuego pues tiene que ser racional, hay una ley que establece bajo qué condiciones".

En un comunicado, Defensa relató el martes que a las 20:00 horas del 6 de octubre, sobre la carretera de Ciudad Mante-Tampico, en el estado de Tamaulipas (fronterizo con Estados Unidos), "personal militar que se desplazaba en tres vehículos refirió que una camioneta color blanco trató de embestir a uno de los tres vehículos".

Por lo que, agregó, "al percibir una amenaza a su integridad física y después de algunas maniobras, hicieron uso de sus armas y lamentablemente cinco personas perdieron la vida y tres más resultaron heridas", uno de los cuales perdió la vida durante su traslado al hospital.

Tras los hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) de México inició una investigación para cumplir las diligencias necesarias "y que se determinen las responsabilidades que correspondan".

Mientras que en la jurisdicción militar se informó a la Fiscalía General de Justicia Militar y se abrió también una investigación "para que en el ámbito de su competencia se efectúen las investigaciones correspondientes".