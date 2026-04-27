El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, anunció este lunes la detención de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, identificado por las autoridades estadounidenses como uno de los dirigentes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y por quien se ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares.

El arresto ocurrió en el estado de Nayarit (oeste), en una región con fuerte presencia del CJNG, a dos meses de la muerte en un operativo militar del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, de quien se consideraba su posible sucesor.

La agencia AP destaca que Flores Silva fue detenido en 2016 por su supuesta participación en una emboscada contra policías en la localidad de Soyatlán, estado de Jalisco, que ocurrió un año antes, pero después salió en libertad.

Oseguera Cervantes murió el pasado 22 de febrero en una operación del ejército mexicano en la localidad de Tapalpa, al sur del estado de Jalisco. Tras su fallecimiento se desató una ola de violencia en una veintena de estados que dejó más de 70 muertos, entre ellos 25 guardias nacionales.