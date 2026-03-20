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Las autoridades de instaron a unas 4 mil personas próximas a una represa en Oahu a evacuar de inmediato este viernes debido a que las instalaciones están amenazadas por las que han azotado la región.

La represa de Wahiawa, en el norte de la isla de Oahu, la tercera más grande del archipiélago estadounidense y que alberga la capital Honolulu, "está bajo riesgo inminente de falla", advirtió el Departamento de Manejo de Emergencias local.

"¡Abandone el área aguas abajo ahora!", agregó el despacho recomendando a las personas a compartir vehículos para aliviar el fuerte tráfico.

El gobernador de Hawái, Josh Green, dijo que, en medio de severas lluvias, el agua subió en la reserva al punto de alcanzar niveles de riesgo, por lo que las autoridades sonaron las alarmas.

"La tormenta es muy severa en este momento, particularmente en el norte de Oahu, y tuvimos fuertes precipitaciones durante la noche, inundaciones graves en varios casos. Mucha gente tuvo que ser evacuada", dijo Green en redes sociales.

Buena parte del estado está bajo advertencia de inundaciones, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, que reportó condiciones particularmente peligrosas en el norte de Oahu.

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