El ejército estadounidense lanzó una serie de ataques contra Irán a primera hora del miércoles, horas después de que tres buques mercantes fueron alcanzados por proyectiles en el estrecho de Ormuz, en lo que se trata del más reciente intercambio de hostilidades que pone en riesgo un acuerdo provisional para poner fin a los combates entre los dos países.

La reanudación de los ataques de ambos lados sin lugar a dudas aumentará la dificultad de las negociaciones para reabrir por completo el estrecho de Ormuz, revertir el programa nuclear de Teherán y alcanzar un fin permanente de la guerra.

En un comunicado publicado en redes sociales, el Comando Central del ejército de Estados Unidos dijo que las fuerzas estadounidenses lanzaron los ataques “para imponer costos elevados por atacar el transporte marítimo comercial tripulado por civiles inocentes en una vía marítima internacional”.

“La agresión demostrada por Irán fue injustificada, peligrosa y una clara violación del alto el fuego ”, aseveró el comando en su comunicado.

Una serie similar de ataques iraníes contra el transporte marítimo y represalias de Estados Unidos se registró a finales del mes pasado.

Horas después de que los tres buques petroleros fueron alcanzados por proyectiles, Estados Unidos revocó una licencia que había autorizado la venta de petróleo iraní como parte del acuerdo provisional para poner fin a los combates entre Estados Unidos e Irán.

Los nuevas agresiones en el estrecho representaron la mayor actividad bélica en una sola jornada desde finales de abril, según la Organización Marítima Internacional de la ONU. Los recientes ataques amenazaban con estrangular el tráfico en el estrecho de Ormuz justo cuando los países esperaban restablecer las prácticas normales de navegación y aliviar la tensión económica mundial provocada por la guerra.

Un funcionario estadounidense dijo que la licencia fue revocada porque las acciones de Irán en el estrecho eran inaceptables y debían enfrentar consecuencias. El funcionario habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para compartir detalles sobre la razón de la medida.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán condenó la decisión de revocar la licencia, asegurando en un comunicado que la medida es una violación al acuerdo provisional y que “el gobierno de Estados Unidos asume la responsabilidad por las consecuencias de este incumplimiento del compromiso”.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, también señaló en la red social X que los nuevos ataques de Estados Unidos violaban ese acuerdo.

Uno de los buques petroleros se incendió tras ser atacado

Uno de los buques petroleros navegaba frente a la costa de Omán cuando fue alcanzado por un proyectil y se incendió, según la agencia británica Operaciones de Comercio Marítimo. La televisión estatal iraní afirmó que el buque de gas natural licuado fue atacado después de ignorar advertencias, pero no se atribuyó directamente la agresión.

Los otros dos barcos sufrieron algunos daños, pero nadie resultó herido, y ambos continuaron su trayecto, indicó la agencia marítima británica.

Se sospecha que Teherán, que ha declarado repetidamente que sólo su ruta aprobada a través del estrecho es segura, ha atacado otros barcos que han utilizado otra vía cercana a la costa omaní.

Los detalles de ubicación proporcionados por la agencia británica muestran que los tres ataques ocurrieron frente a la costa omaní o de los vecinos Emiratos Árabes Unidos, lo que hace probable que los barcos estuvieran utilizando la ruta cerca de Omán.

En tiempos de paz, una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados pasaba por el canal.

La licencia emitida por Estados Unidos autorizaba la producción, entrega y venta de petróleo iraní hasta el 21 de agosto. El vicepresidente estadounidense JD Vance dijo en ese momento que largas conversaciones con altos funcionarios iraníes en Suiza crearon una “buena base para un acuerdo final exitoso” para poner fin a la guerra.

Las sanciones estadounidenses sobre la compra de petróleo iraní estaban vigentes desde la Revolución iraní de 1979. Después de que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra, y tras el cierre del estrecho, Estados Unidos había autorizado la venta temporal de petróleo iraní al menos dos veces como incentivo para alcanzar un acuerdo.

Mientras tanto, las conversaciones entre Irán y Estados Unidos parecían estar en pausa hasta después del sepelio del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, quien murió en los primeros combates de la guerra.

Qatar califica el ataque como una violación del derecho internacional

Un petrolero transportaba gas natural licuado hacia el sur a través del estrecho cerca de Limah, Omán, cuando un proyectil impactó la sala de máquinas del lado izquierdo y provocó un incendio, informó Operaciones de Comercio Marítimo.

Majed Al-Ansari, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, manifestó que el petrolero qatarí Al Rekayyat fue blanco de un “ataque inaceptable” contra la navegación internacional y la seguridad energética mundial. Lo calificó como una “violación grave y explícita” del derecho internacional.

En una publicación en X, afirmó que Qatar considera a Irán “plenamente responsable en términos legales”.

Posteriormente, también el martes, la agencia marítima británica informó que un barco petrolero fue alcanzado en su lado izquierdo mientras salía del estrecho cerca de la frontera entre Omán y EAU. Un tercer petrolero fue impactado por un dron frente a Omán, indicó la agencia.

El Joint Maritime Information Center, un organismo multinacional supervisado por la Marina de Estados Unidos, comunicó a los navieros el lunes que la ruta alrededor de Omán “se ha ampliado y sigue disponible para todo el tráfico”.

Los barcos que se dirigen al norte por la ruta iraní deben registrarse con Teherán. Los que van hacia el sur trabajan con Omán y Estados Unidos.

Irán y Estados Unidos acordaron, como parte de un pacto provisional, permitir que los barcos pasaran sin pagar cargos durante 60 días. Pero Teherán insistió en que debe controlar las rutas de las embarcaciones y luego cobrar tarifas por el paso, lo que trastocaría décadas de práctica en la vía marítima.

Estados Unidos y muchos Estados árabes del golfo Pérsico dicen que no aceptarán que Irán cobre por el paso a través del estrecho.

La firma de datos Kpler informó que, durante el fin de semana pasado, al menos 108 barcos cruzaron el estrecho utilizando diversas rutas.