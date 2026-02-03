La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, remarcó este martes el apoyo a la candidatura de la expresidenta chilena Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) para la Secretaría General de la ONU, al afirmar que "va a ayudar muchísimo" con su visión "pacifista del mundo" y que "ya toca" que una mujer dirija el organismo.

"Ella fue ya dos veces presidenta de Chile, es una mujer reconocida, conoce Naciones Unidas y tiene una visión pacifista del mundo y de atención a los pobres. Es muy importante", subrayó la mandataria mexicana en su conferencia diaria.

Además, valoró que "ya toca" que una mujer dirija la ONU por primera vez en su historia, al defender la candidatura de Bachelet, anunciada el pasado lunes por el actual mandatario chileno, Gabriel Boric, con el respaldo de Brasil y México.

Aunque explicó que "alguna vez" plantearon que la actual secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, podría ser una buena candidata para dirigir la ONU, aseguró que la expresidenta chilena va a ayudar "muchísimo" en el ámbito internacional.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen un día después de que Boric, quien dejará el poder el próximo 11 de marzo, anunció la inscripción formal de Bachelet a las elecciones de finales de año para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas.

"Esta candidatura expresa una esperanza compartida: que América Latina y el Caribe hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestro tiempo", aseguró el mandatario desde el palacio La Moneda, junto a la exmandataria socialista, de 74 años.

La elección para reemplazar a partir del 1 de enero de 2027 al actual secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, será a finales del año y se prevé disputada, con varios nombres que surgen desde Latinoamérica y otras regiones del mundo.

Además de Bachelet, desde la región anunciaron su candidatura la exvicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan, actual jefa de Comercio del organismo; y el actual director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi.