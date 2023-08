¿Compraste el paquete VIP para el concierto de Taylor Swift en México? Te decimos si puedes ingresarlo al Foro Sol de la Ciudad de México o si hay alguna restricción.

En Estados Unidos, los paquetes VIP de The Eras Tour fueron enviados hasta la casa de quienes lo adquirieron. Sin embargo, en México se retrasó su llegada y los fans tienen que recogerlo en el Foro Sol. ¿Pero lo puedes obtenerlo el mismo día del concierto?

En el correo electrónico enviado a los compradores, los organizadores recomendaron que los asistentes recogieran el kit por la mañana y que regresaran por la tarde al concierto o sugirieron acudir un día diferente.





¿Se puede entrar al concierto de Taylor Swift con el paquete VIP?





OCESA anunció que no se permitirían acudir al foro mochilas ni tote bags, lo que descartaba el poder entrar con el paquete VIP, pues forma parte del kit.

Sin embargo, durante el primer concierto de Taylor Swift en México, este 24 de agosto, se permitió que los fanáticos ingresaran con la bolsa y la caja del paquete con mercancía exclusiva de The Eras Tour.

No obstante, el tamaño de la caja puede ser estorboso para cargarlo durante las casi tres horas y media del concierto de la intérprete de Love Story, especialmente si no tienes un asiento asignado. Por ello, lo recomendable es recoger el paquete VIP en un día diferente a la fecha en la que acudirás?

Acceso al concierto de Taylor Swift en México. Foto: Pamela Benítez/Vive USA





¿Qué incluye el paquete VIP del concierto de Taylor Swift en México?





El kit que recibieron los asistentes que pagaron un costo adicional por su boleto para ver a Swift en el Foro Sol incluye cuatro posters de la cantante, la tote bag de The Eras Tour, un pin, postales, estampas, un boleto souvenir y el gafete conmemorativo del concierto.

Pero los fans no estuvieron contentos y en redes sociales se quejaron porque el paquete VIP no es igual al que se entregó en Estados Unidos. El kit para México no incluye el poster exclusivo, la tote bag grabada con las fechas del concierto en la capital y el gafete no tenía luces LED sincronizadas con el brazalete.

ℹ️ TAYLOR SWIFT PAQUETE VIP ℹ️



Aquí les dejo un video a detalle del PAQUETE VIP; así mismo la merch que trae consigo.



•UN SET ESPECIAL DE 4 POSTERS DE TAYLOR



•MERCANCIA VIP EXCLUSIVA DE TAYLOR SWIFT



•TOTE BAG CONMEMORATIVA THE ERAS TOUR VIP



•TAYLOR SWIFT PIN, STICKER &… pic.twitter.com/N0lVQptcyj — 皿 (@ailoviutl) August 23, 2023





¿Qué canciones sorpresa cantó Taylor Swift en México?





Durante el arranque de su primer concierto de la etapa internacional de The Eras Tour, Taylor Swift cantó dos canciones sorpresa que pusieron a cantar a todo el Foro Sol. Las melodías elegidas por la estadounidense fueron I Forgot That You Existed, de su álbum Lover, y Sweet Nothing, del disco Midnigts.

La segunda canción sorpresa de Taylor Swift en México: ‘Sweet Nothing’ pic.twitter.com/9qXJX1NbBv — Pamela Benítez (@pizzaplaneta) August 25, 2023

Además, Taylor Swift conservó el setlist de sus presentaciones en Estados Unidos, con las siguientes canciones:

Lover

- Miss Americana & The Heartbreak Prince

- Cruel Summer

- The Man

- You Need To Calm Down

- Lover

- The Archer





Fearless

- Fearless

- You Belong With Me

- Love Story





Evermore

- ‘tis the damn season

- No body, no crime

- Willow

- Marjorie

- Champagne problems

- Tolerate it.





Reputation

- … Ready for it?

- Delicate

- Don´t Blame Me

- Look What You Made Me Do





Speak Now

- Enchanted

- Long Live





Red

- 22

- We Are Never Ever Getting Back Together

- I Knew You Were You Trouble

- All Too well (10 minutes version)









Folklore

- The 1

- Betty

- The last great american dynasty

- August

- Illicit affairs

- My tears ricochet

- Cardigan





1989

- Style

- Blank Space

- Shake It Off

- Wildest Dreams

- Bad Blood





Midnights

- Lavender Haze

- Anti-Hero

- Midnight Rain

- Vigilante Shit

- Bejeweled

- Mastermind

- Karma