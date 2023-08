En cuestión de horas Taylor Swift se presentará en México por primera vez en su carrera al traer su Eras Tour al Foro Sol, con cuatro fechas seguidas y casi tres horas de concierto por día.

A través de redes sociales han surgido un sinfín de dudas sobre los conciertos por parte de los fanáticos que dicen emocionados que el show de Taylor será el primero al que irán, mientras otros señalan que nunca han visitado el recinto.

Para facilitar la asistencia y la experiencia de los conciertos de Tay Tay, a continuación te dejamos con algunos datos que debes saber.

¿A qué hora comenzarán los conciertos de Taylor Swift en México?

De acuerdo con Ocesa, las puertas generales del Foro se abrirán a las 4:30 pm, en este momento los asistentes de General B podrán acceder para apartar su lugar. Sin embargo, las personas que tienen el paquete VIP We Never Go Out Of Style de General B tendrán un acceso previo exclusivo desde las 10 am a las 3 pm.

El show como tal comenzará los cuatro días a las 7:20 pm.

Se recomienda llegar temprano aunque los asistentes tengan lugares enumerados, ya que los boletos dicen que el concierto comenzará a las 8 pm y no a las 7:20 pm.

Antes de Taylor, Sabrina Carpenter subirá al escenario para presentar su acto de apertura.

¿Cuáles son los OBJETOS NO PERMITIDOS en los conciertos de Taylor Swift en México?

- Drones

- Carteles de más de 11x17 pulgadas

-Equipo profesional de grabación de audio o video

- Accesorios para cámaras como palos para selfies, tripoides o estuches

- Baterías ni luces

- Dispositivos electrónicos grandes como laptops o tabletas

- Ropa o disfraces que obstaculicen la vista de otros asistentes

- Mochilas y bolsas y del diario, cangureras, bolsas tote o bolsas mesh

- Cigarros o cajetillas, vapes o encendedores

- Comida ni bebidas

-Paraguas

¿Cuáles son los objetos permitidos en los conciertos de Taylor Swift en México?

Después de que Ocesa dijera que no se permitirán bolsos tote, mochilas ni cangureras, los fans recurrieron de urgencia a buscar y comprar bolsas pequeñas transparentes, ya que son las permitidas.

- Los asistentes podrán pasar al estadio con:

- Lentes

- Tapones para oídos

- Toallas y Tampones en piezas individuales y cerradas

- Medicamentos con receta

- Binoculares sin láser

- Friendship bracelets ilimitados

- En cuanto a bolsas, se permitirán bolsas transparentes de plástico, vino o PVC de tamaño menor a 12”x6”x12”; bolsas de mano pequeñas con o sin correa de 4.5”x6.5” o bolsas transparentes de almacenamiento tipo Ziploc.

- Baterías del celular

Setlist de Taylor Swift en The Eras Tour México

Lover Era

1. Miss Americana & the Heartbreak Prince

2. Cruel Summer

3. The Man

4. You Need to Calm Down

5. Lover

6. The Archer

Fearless Era

1. Fearless

2. You Belong With Me

3. Love Story

Evermore Era

1. ‘Tis The Damn Season

2. No Body, No Crime

3. Willow

4. Marjorie

5. Champagne Problems

6. Tolerate It

Reputation Era

1. …Ready For It?

2. Delicate

3. Don’t Blame Me

4. Look What You Made Me Do

Speak Now Era

1. Enchanted

2. Long Live

Red Era

1. 22

2. We Are Never Getting Back Together

3. I knew You Were Trouble

4. Nothing New

5. All Too Well 10 Minutes Version

Folklore Era

1. The 1

2. Betty

3. The Last Great American Dynasty

4. August

5. Illicit Affairs

6. My Tears Ricochet

7. Cardigan

1989 Era

1. Style

2. Blank Space

3. Shake It Off

4. Wildest Dreams

5. Bad Blood

Set de canciones sorpresas

Midnights Era

1. Lavander HAze

2. Anti-Hero

3. Midnight Rain

4. Vigilante Shit

5. Bejeweled

6. Mastermind

7. Karma

¿Qué canciones sorpresa faltan?

Debut - The Outside, Stay Beautiful, Mary’s Song y Perfectly Good Heart.

Fearless - Tell Me Why, The Way I Loved You, Change, Untouchable, Come In With The Rain, Superstar, We Were Happy, That’s When, Don’t You y Bye Bye Baby.

Speak Now - Better Than Revenge, Innocent, Superman, Electric Touch y Foolish One.

RED - Girl At Home, Ronan, Babe, Forever Winter, Run, The Very First Night, Safe & Sound y Eyes Open.

1989 - Ya cantó todas

Reputation - End Game, I Did Something Bad, So It Goes y Dancing With Our Hands Tied.

Lover - Cornelia Street, I Forget That You Existed, London Boy, Soon You’ll Get Better, Afterglow, Me!, It’s Nice To Have A Friend, Only The Young y Beautiful Ghosts.

Folklore - Epiphany, Peace, Hoax y Carolina

Evermore - Happiness, Long Story Short, Closure, It’s Time To To y Renegade.

Midnights - Labyrinth, Sweet Nothing, Bigger Than Whole Sky, Paris, Glitch, Dear Reader y You’re Losing Me.

¿Cómo llegar al Foro Sol?

La dirección del estadio es Avenida Viaducto Río de la Piedad S/N, Granjas México, Alcaldía Iztacalco, 08400, Ciudad de México.

Llegar en auto al Foro Sol es un poco complicado debido al tránsito vial que se hace en los alrededores y la poca disponibilidad de lugares de estacionamiento.

Sin embargo, las avenidas y caminos principales por los que se puede transitar para llegar al Foro Sol son Viaducto Río de la Piedad para entrar a las puertas 6 y 7, Avenida Río Churubusco para acceder a la puerta 10 y a los dos puentes que conectan el Foro con el Palacio de los Deportes y Eje 3 Añil donde está las puertas 8 y 15

La mejor forma de llegar al estadio es a través del Metro de la Ciudad de México. La estación que se encuentra a pasos de las puertas 6 y 7 es Ciudad Deportiva, la siguiente es Puebla, de la línea 9 o línea café.

Para coincidir con estas entradas es necesario bajar en dirección Pantitlán.

Toma en cuenta que las vialidades se llenan principalmente en la noche, cuando todos los asistentes salen al mismo tiempo.

Según las secciones, ¿por cuál puerta del Foro Sol entrar?

Las secciones Platino y General B pueden acceder por la Puerta 6; los Platino nones (lado izquierdo del escenario) deben entrar por el Acceso A y los Platino Pares (lado derecho del escenario) por Acceso G.

Las secciones nones de naranja y verde entran por los Accesos B y C del Puente Norte; las secciones pares de naranja y verde entran por los Accesos E y F del Puente Sur.

La sección General B entra por el Acceso D.

Los padres que acompañen a sus hijos, pero que no tengan boletos pueden quedarse en la grada de padres que abrirá de 10 am a 2:30 pm.

¿A qué hora cierra el metro del Foro Sol?

El estadio permanece abierto hasta que el último asistente salga de las instalaciones, pero no sucede lo mismo con el metro, y es que el servicio se termina a las 12 de la noche (24 horas).

Toma en cuenta que los cuatro shows de Tay acabarán cerca de las 11 pm.