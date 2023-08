¿Cómo que el mundo no gira alrededor de Taylor Swift ? Horas antes de que la llamada Industria musical se presente por primera vez en México para hacer historia en el Foro Sol, la ciudad le ha dado la bienvenida de increíbles formas y a sus fanáticos foráneos también.

Taylor Swift presente en los vuelos nacionales

En sus últimos vuelos, Volaris le dio la bienvenida a los fans con música de Taylor antes de aterrizar en el Aeropuerto de la Ciudad de México para que vivieran la experiencia a lo grande.

A través de redes sociales se están haciendo virales videos de usuarios que viajaron a la ciudad de otras partes del país en los que se escucha cómo corean Long Live de Speak Now Taylor’s Version, que suena en las bocinas de la cabina.

“A todos los swifties que vienen en este vuelo, bienvenidos”, se escucha decir al piloto que estaba por aterrizar el vuelo de Hermosillo a CDMX.

Por su parte, Viva Aerobús consintió a sus pasajeros con canciones del álbum Fearless Taylor’s Version, incluida You Belong With Me; los fans corearon el éxito e hicieron el famoso fan chant en el que aplaudieron en medio del puente musical.

Ciudad de México Taylor’s Version

El agradable gesto de estas aerolíneas se une a otros esfuerzos de la ciudad por recibir a Taylor y su The Eras Tour en México.

Horas antes del primer concierto, los fans se dieron cuenta que la famosa y exclusiva Avenida Presidente Masaryk de Polanco cambió su nombre a Avenida Taylor’s Version en Google Maps; así mismo, la alcaldía Miguel Hidalgo estampó sus letras MH con el poster del concierto.

El Foro Sol , sede que albergará los cuatro conciertos de La Güera cambió su nombre a Foro 1989 Taylor’s Version, haciendo referencia al siguiente álbum regrabado del mismo nombre que saldrá en octubre.

Todo México es Swiftie

Spotify se encargó de hacer lo suyo con vallas publicitarias en las que puso letras de las canciones de Tay Tay, y mensajes como “Todo México es Swiftie porque podríamos llenar dos veces el estadio de los Diablos Rojos de México con los +50 mil discos, vinilos y cassettes vendidos”.

Otras vallas dicen: “Taylor, ha sido un verano cruel (Cruel Summer) esperando escucharte cantar en la Ciudad de México”, sobre este anuncio, Spotify destacó que Cruel Summer ha tenido +445 millones 194 mil 641 reproducciones este verano.

Eso no es todo, como es costumbre fuera del Foro Sol, el famoso puesto de tamales García ya cambió su nombre a Taymales Swift. Según los fans que ya están en el estadio han reportado en redes sociales que este puesto estará regalando friendship bracelets.